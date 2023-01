VELIKI NOVOGODIŠNJI INTERVJU DUŠICE JAKOVLJEVIĆ! Otvorila dušu o ljubavi, problemima, a ova stvar je POSEBNO ČLINI NERVOZNOM

Dušica Jakovljević jedno je od popularnijih TV lica na domaćoj medijskoj sceni u prazničnom intervjuu otvorila je dušu, sumirala godinu za nama i priznala koje je to životne pouke izvukla.

Mnogi su jedva čekali da isprate 2022., drugima je pak bila sjajna. Kakva je tebi bila?

- Čini mi se da ljudi nikada više i jače nisu slavili kraj jedne godine, mada to je, mislim, i danak onoj izolaciji, da smo se sada konačno malo opustili u društvenom životu. Godina mi je bila bogata. Od svake moje godine može da se napiše roman, snimi film, jedan blokbaster (smeh). Ovo je jedina godina koja me je na samom svom kraju naterala da se zapitam kako da nadalje u životu držim apsolutno konce svojih misli u svojim rukama.

foto: Printscreen

Jesi li to naučila?

- Nisam, ali učim. Uvek sam bila kovač svoje sreće, nikada se nisam predavala nikakvim životnim situacijama, ali sam shvatila da previše brinem, razmišljam o stvarima o kojima nema potreba. Shvatila sam ovih dana da treba da budem zahvalna na svemu što imam. Mislim da sam opterećivala svoju glavu previše nekim stvarima koje se nisu dogodile.

Govorila si u 2022. godini o projektima koje planiraš da lansiraš - knjizi, bilo je priče i o dizajnu, brendu... Šta se desilo s tim, hoćeš li nas obradovati u ovoj godini?

foto: Nemanja Nikolić

- Odlučila sam da više ništa ne pričam, jer sam ja čovek od impulsa. Kada me ponese nešto, još dobijem podršku prijatelja, kažem:"E, to je to!". Problem mi je bila i istrajnost, zbog toga sam možda vrlo postepeno gradila svoju karijeru, nisam držala konce u svojim rukama i nisam verovala u sebe, iako sam znala da me čeka nešto dobro. Dosta sam čekala, dosta sam toga prepuštala sudbini. Izgleda da sam rođena pod srećnom zvezdom, ali mogu mnogo toga i sama. Uz svoje prijatelje sam konačno shvatila da moram da prestanem da trošim vreme na gluposti, da se uposlim i iskoristim svoje potencijale. Neću ništa najavljivati, želim da jednu stvar uzmem na koju ću se forsirati. Posvećena sam poslu, deci, želim da budem tu za njih, ali i za roditelje, sebe.

foto: Printscreen/Instagram

Oko čega su te deca živcirala u 2022., a kada si na njih najponosnija bila?

- Anđela mi je rekla, kada sam se naljutila na nju jer sam je zamolila da uradi nešto u kući:"Blago tebi ako ti je ovo najveći problem u životu sa decom". Stvarno, da kucnem u drvo, ponosna sam na njih. U prodavnici mi žena kaže da je Ognjen najvaspitanije dete u kraju. Mnogo ih hvale, vredni su, nekad preterujem kad tražim od njih da budu još predaniji školi, još posvećeniji... Opet, dajem im prostora da žive svoj trenutak i najslađe godine. Najponosnija sam na to što mogu mirno da spavam. Mirne sam glave kada su moja deca u pitanju, u njih imam veliko poverenje. Anđela je gimnazijalac, nikad je nisam videla da ovoliko uči, ovoliko grabi... Ognjen završava 8. razred, to je ono što me čeka u 2023., da upiše srednju školu.

Jesi li zaljubljena i srećna? Dugo se ništa nije pisalo, niti se zna o tvom emotivnom životu.

- Neću vam odgovoriti na to pitanje (smeh). Život javnih ličnosti je mnogo na udaru, u smislu te intime na koju svi imamo pravo. Jesam mislila uvek da moj privatni život nije javno dobro, zašto bi bilo pitanje od nacionalnog interesa da li sam u vezi ili ne? A i sada su svi puni tih nekih priča o tome kakvi muškarci treba da budu, kakve muškarce traže... Voljena sam žena od strane roditelja, svoje dece, prijatelja, publike... Voljena sam, to mogu da kažem.

foto: Jelena Simonović

Postoji li mogućnost da se ove godine pojavi naslov "Udala se Dušica Jakovljević"?

Neću pričati o svom ljubavnom životu, mislim da stvarno neću. Bilo je toga i previše, pa čak i kada nije bilo ničega pravljene su neke priče. Tu su neke druge ličnosti, pa nek se priča o njima (smeh).

Koja vest, događaj ili ličnost je na tebe ostavila najjači utisak u 2022.?

- U kulturološkom smislu mi je jako značilo, kao nekome ko je odrastao malo alternativije, i dopalo mi se jeste prihvatanje nečega što je do juče bila alternativa u moru popularne muzike i potpuna zaluđenost cele Srbije i regiona Konstaktom i njenom pesmom. Kažu:"Sada su deca drugačija, sada su tekstovi vulgarni", uvek je bilo toga, bilo je ekstremnih slučajeva, ali se umetnost i dalje ceni, to smo sada pokazali i u modernim vremenima.

Kako je Zvezda igrala u 2022.?

- Nisam toliko pratila, iskreno. Delija sam u srcu, navijač sam Crvene Zvezde, to se zna! Stvarno nisam imala vremena toliko, već neko vreme nisam pratila. Malo sam se izolovala medijski, privatno.

Šta čitaš u medijima, inače? Vesti iz zabave, hroniku, politiku?

- Čitam zanimljivosti, ali ozbiljno. Prvo pročitam da li ima nešto od meni, iz predostrožnosti, ili mi pošalju. Malo sam postala anksiozna, strašno sam empatična, emotivna, mekana... Valjda s godinama. Pogađaju me loše stvari, kada čujem da se nešto tako desi, to sanjam. Izabrala sam da budem manje informisana o tim stvarima, da bih bila srećnija i mirnija. Najviše čitam zabavu, politiku, bacim pogled i na hroniku, ali trudim se da ne čitam baš loše stvari.

foto: Kurir

Koje si stvari naučila u prošloj godini?

- Često su me pitali da li za sebe mogu da kažem da sam srećna. Shvatila sam da za sve momente u kojima sam manje srećna, da sam kriva ja sama. Naučila sam da treba da budem zahvalna, da ne razmišljam previše i pravim filmove u svojoj glavi. Trudim se da se malo opustim u životu.

Jesu li te u prethodnoj godini povredili neki ljudi?

- Bilo je situacija, da. Otvorena sam prema ljudima, govorila sam više puta - ko god srlja u mene, treba biti obazriv, jedno je biti otvoren, a drugo prohodan. I još jednu stvar sam naučila, znate ono čuveno:"O sreći se ćuti"? Zašto bi se ćutalo o sreći, o čemu da pričamo onda ako ćemo o sreći ćutati? Onda sam naučila da se ipak ćuti. Shvatila sam da nisu svi ljudi dobronamerni, da se nažalost ne nadaju svi tuđoj sreći, a ja ću se truditi da svoju sreću čuvam.

Kurir.rs/Pink

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 00:29 MODNI FOTOGRAF I DUŠICA JAKOVLJEVIĆ O SVOM STAVU PREMA ASTROLOGIJI: Slepo verovanje, astrolog i feng šui, ONI SU SE UVERILI!