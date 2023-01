TARA SIMOV NAPRAVILA ŠOKANTNU PROMENU I SVI SE PITAJU SAMO JEDNO: Bujne GRUDI u prvom planu, sve PRŠTI, komentari su BRUTALNI FOTO

Tara Simov, bivša učesnica rijalitija, provela je Novogodišnju noć u Skoplju u društvu svog momka.

Naime, Simova se pohvalila na mrežama provokativnim stajlingom a njeni pratioci su ostali šokirani kada su videli gole grudi koje je ona pokrila emotikonima zvezdica jer je providna bluza baš sve otkrivala.

foto: Printscreen Instagram

Tara je okačila fotografiju sa opisom "New year, new me" a objava je naišla na pozitivne a i negativne komentare njenih pratilacaca.

"Wow", "Prelepa si" a bilo je i onih koji se nisu oduševili "I ti si stavila silikone", "Sada si ista kao i druge devojke", "Užas", su bili samo neki od komentara.

foto: Printscreen Instagram

Podsetimo, Tara je više puta isticala da neće ići "pod nož", ali izgleda je naglo promenila tu odluku.

Kurir.rs/S.B.

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 00:09 Tara Simov ima novog dečka