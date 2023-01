VODILA NAPOPULARNIJU EMISIJU U BIVŠOJ JUGI Bila u vezi s legendom rokenrola, ZABRANJANA 90-ih, a evo kako danas izgleda i šta radi

Ako ste stariji od 50 godina i odrastali ste uz Novi talas, onda sigurno niste propuštali emisiju "Hit meseca", jugoslavenski odgovor na BBC "Top Of The Pops". U toj smo emisiji koja se emitovala početkom 80-ih godina prošlog veka mogli su se videti nastupe uživo najpoznatijih bendova kao što su Haustor, Idoli, Šarlo Akrobata, Električni orgazam, Denis & Denis i drugi. Voditeljka emisije i njen zaštitini znak bila je Dubravka Duca Marković, koja je 26. decenbra proslavila 62. rođendan.

- Njene važnosti postala sam svesna tek kasnije. Moram priznati da je to nama tada bilo dobro zezanje. To što je Hit meseca značio dobro mi je opisao Siniša Škarica. Rekao je da ukoliko nije mogao plasirati neki band u emisiju, to je značilo da taj band ne postoji', izjavila je ranije Dubravka Duca Marković, koja je u to vrijeme bila u vezi sa Srđanom Gojkovićem Giletom, frontmenom Električnog orgazma.

foto: Zorana Jevtić

- Naša je veza bila normalna. Gile i ja smo proveli šest godina zajedničkog odrastanja. Puno smo putovali, jedno sam vreme čak bila i menadžer Električnog orgazma, jer Gile nije znao s novcem. I danas smo veliki prijatelji. Na svu sreću bilo je to vreme kada nikog takve stvari nisu zanimale - rekla je Dubravka koja je nakon "Hita meseca" vodila i popularne "Igre bez granica". S grupom umetnika 1992. u Beogradu organizovala je koncert 'Ne računajte na nas' protiv rata.

- Posledica organizacije koncerta je bio, zapravo, završetak moje karijere. Tada sam shvatila da je sve to što radim nemoguća misija, da rokenrol više nikoga ne zanima', svojedobno je objasnila. Danas radi kao radijska urednica i voditeljica. Udavala se dva puta. Iz prvog braka ima sina Kosa Gasparija.

Kurir.rs/večernji.hr

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 00:03 Pomirili se Baka Prase i Anja Bla