NIKOLIJI I VESNI PRESEO DOČEK NG Doživele VELIKI STRES zbog Relje: Mislile da je povređen na Fristajleru, ovo su SVI DETALJI DRAME

Nikolija Jovanović i njena majka Vesna Zmijanac zbog incidenta na beogradskom splavu "Fristajler", na kojem je za doček pevao Relja Popović, doživeli su veliki stres na samom početku 2023. godine.

Kako Kurir Stars saznaje od izvora bliskom reperu, usled meteža i stampeda koji je nastao nakon što je splav počeo da tone u novogodišnjoj noći, Relja se neko vreme nije javljao na telefon Nikoliji. Pevačica je za haos na splavu saznala preko medija, koji su odmah nakon ponoći počeli da objavljuju snimke i fotografije sa splava koji je tonuo.

- Nikolija nije mogla da zamisli gori početak 2023. Kad su do nje došle vesti da je splav na kom je Relja pevao počeo da tone, nije mogla da poveruje šta vidi. Zbog snimaka na kojima se vidi kako ljudi vrište i beže a hladna voda ozbiljno prodire na splav toliko se uplašila da je odmah počela besomučno da zove nevenčanog supruga. On se, kao za inat, nije javljao zbog čitavog haosa koji je nastao, što je nju jako uplašilo. Kako se u prvim momentima nije znalo da li ima povređenih, Jovanovićeva se zabrinula da mu se nešto nije desilo. Relja u čitavoj gunguli nije uopšte registrovao da mu telefon zvoni, pa je ona zvala i članove njegovog tima, ali ni oni nisu obraćali pažnju na telefone, već su svi bili skoncentrisani na to da izađu sa splava što pre - kaže izvor Kurir i dodaje:

- Međutim, kako je postojao samo jedan izlaz, u roku od nekoliko minuta tamo je nastao haos i nije se znalo ko preko koga ide. Tu je bio zaglavljen i Relja, koji joj se, kad je izašao na čistinu i došao do automobila, odmah javio da je na bezbednom i da se ne brine, kao i da je krenuo kući. Uopšte joj nije bilo svejedno, kao ni Relji, koji je bio baš smoren zbog svega i bilo mu je jako žao što se ovaj doček neslavno završio - ispričao nam je izvor.

Pored Nikolije, za Relju se zabrinula i njena majka Vesna Zmijanac, koja, uprkos čaršijskim pričama, svog budućeg zeta obožava.

Njoj su vesti o nesreći na splavu saopštili kad je završila s novogodišnjim nastupom.

- I Vesna se jako uplašila za Relju. Nisu hteli ništa da joj kažu dok nije završila s pevanjem. Odmah ih je zvala, ali se u prvi mah nisu javljali na telefon, pa se dodatno stresirala. Kad joj je Nikolija rekla da je sve okej i da je Relja već kod kuće, laknulo joj je. Baš se na njoj videlo koliko se uznemirila - završava naš sagovornik.

