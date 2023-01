ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Glumica porukama preti Pobednici, Insekt proganja oženjenog ljubavnika

Zdravo, dragi moji, najpre želim da vam čestitam Novu godinu i da vam poželim sve najlepše u 2023! Na sreću svih nas koji volimo tračeve, u prethodnoj nedelji bilo ih je dosta, svašta su mi dojavljivali, pa sam ja to istražila i saznala sve detalje. Red je da sa vama sada to i podelim.

Da počnemo od Pijane, dugo nisam pisala o njoj. Htela ne htela, u narednom periodu moraće da se stabilizuje jer se opet prezadužila, ali Šef, od kojeg je uzela pare, neće tako lako tolerisati njene ispade i gluposti. Čula sam da ju je nagovorio da počne da uzima terapiju protiv poroka koji ima i da već ima rezultata i pomaka nabolje. Iskreno se nadam da će to potrajati, poželimo joj svi zajedno sreću.

foto: Kurir štampano

Neki veliki pičvajz se desio između Glumice i Pobednice, kako čujem, pokačile su se oko pesme. Valjda je Pobednica dala više para kompozitoru, pa je uzela pesmu ispred nosa Glumici, koja to ne može da podnese i neće se smiriti dok se ne obračuna s koleginicom. Skoro je, kako mi javljaju moji izvori, pod dejstvom alkohola i ko zna čega još slala preteće poruke Pobednici, pisalo joj je da će je zaklati noktima kad je sretne, da će je pregaziti autom i slično. Naravno, Pobednica je to iskulirala i nije se uplašila, ali poznajući Glumicu, neće ona tako lako odustati. Kad je mogla svoje najrođenije da bije, šta će tek ovoj uraditi.

Insekt se strašno zaljubila u jednoj baju iz susedne države iako je on zauzet i nije baš zainteresovan za vezu s njom. Imali su kratku aferu, čovek je shvatio odmah da to nije za njega i hoće da se povuče, ali ova ne odustaje tako lako. Non-stop mu piše, zove ga s nepoznatih brojeva i proganja. To traje već dva meseca. Dva puta je išla u državu gde on živi, vozala se autom i slikala ispred njegove kuće, pa mu slala svoje selfije. Baš je odlepila za njim i pored toga što je on kulira, ona se ne hladi. Mislim da će tu biti neki ozbiljan zaplet ako se sazna za njih dvoje jer je taj čovek u ozbiljnom biznisu i jako je poznat javnosti.

Uskoro ću vam pisati o svim mahinacijama Udovice, samo da prikupim sva saznanja i dokaze o tome. Bićete šokirani kad razotkrijem njeno pravo lice, a dotad mogu da vam kažem da je već uplovila u novu romansu sa 15 godina mlađim partnerom, koji je, naravno, oženjen, kao i svi njeni prethodni ljubavnici.

Čitamo se i sledeće nedelje.

foto: Kurir

Kurir.rs

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 01:06 Milan sceniranje