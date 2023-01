STERLETA ŽESTOKO UZVRAĆA JOVANI JEREMIĆ: Ona je hobit koji je ispao DEDA MRAZU iz sanki! Tamara Đurić nikad brutalnija

Rat između Tamare Đurić i Jovane Jeremić se nastavlja i pitanje je da li će se uopšte završiti. Lulu mira, po svemu sudeći, nemaju nameru da popuše ni jedna ni druga.

Najpoznatija starleta je voditeljku Jutarnjeg programa nazvala kokoškom, a Jovana joj je istom merom uzvratila nazvavši je rijaliti mrtvacem koja muškarcima služi kao toalet papir.

foto: Zorana Jevtić, Damir Dervišagić

Sve je počelo na dočeku 2023. godine kada su se njih dve našle u jednom beogradskom hotelu gde je nastupao Aca Lukas. One su i sutradan bile na istom mestu, na kojem je za reprizu pevala Aleksandra Prijović.

Ali njihov sukob ne datira za Novu godinu već od letos.

Podsećanja radi, "kraljica šera" prijavila je policiji da joj prete ljudi Veljka Belivuka zbog Tamare Đurić i Maje Marinković.

foto: Zorana Jevtić, Nemanja Nikolić

Od tada se prepucavaju u medijima, a Tamara je Jovanu ponovo potkačila u svom stilu:

- Ja sam mislila da je to (prim.aut. Jovana Jeremić) došlo sa Deda Mrazom, da je ispala Deda Mrazu iz sanki i da je novogodisnja animacija za decu. Koliko god da joj je hotel dao za animaciju nije mnogo jer je uspešno nasmejala ceo hotel - rekla je Tamara na početku.

foto: Nemanja Nikolić, Zorana Jevtić

- Je l ima ona nekog prijatelja da joj kaže da to njeno ponašanje jeste prilagođeno njenom rastu, ali ne i uzrastu. Kada sam se ujutru probudlia u istoj odeći je bila u Jutarnjem programu. To znači da voditeljka iz kafane ide u emisiju. Kakve supstance uzima ja ne znam, ali znam da higijenski nije baš to prikladno - smatra Đurićeva.

foto: Printscreen/Instagram, Zorana Jevtić

Ona je posebno istakla to što se dva puta srela sa Jovanom na istom mestu:

- Kada su mi novinari reki da je opet tu i za reprizu, prvo sam ih pitala da li se konačno presvukla? Ona je želela da se javi, ali ja ne mogu da oprostim to što je ona mene optžzila za najsurovije stvari. Da sam rekla nekome da preti samohranoj majci na takav način, a zapravo je sve to izmislila jer Bog zna šta je u glavi osobi koja ne spava i ne kupa se po dva, tri dana. Evo sad čitam da se hvali nekim drugarima kriminalcima ja nemam takve drugove i neću dalje da pričam da me neki njen drug kriminalac ne povredi - smatra Tamara.

foto: Printscreen/Pink TV

Đurićeva je naročitu pažnju posvetila Jovaninom fizičkom izgledu:

- Iskreno, žena liči na razdraganog hobita i stvarno je smešna, ali zaslužuje pažnju jer je baš smešna i kao takva treba da postoji isto kao i magarac na Slovenskoj plaži - zaključuje starleta.

foto: Nemanja Nikolić

Sa druge strane voditeljka Vikend jutra je poručila da se više neće oglašavati šta god Đurićeva o njoj rekla u javnosti.

foto: Privatna Arhiva

Ljiljana Stanišić

