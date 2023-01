PROSUO JOJ VRELU KAFU U FACU! Miljan skočio na Jelenu, letelo perje na sve strane, zadrugari HITNO reagovali! TOTALNI KARAMBOL!

Jelena Golubović i Miljan Vračevič ušli su u žestok okršaj, prilikom čega je došlo do polivanja. On je nju polio vrelom kafom, a potom je Jelena krenula na njega.

Okrušaju je prethodila svađa, prilikom čega je Jelena zamerila Miljanu to što ističe sebe u prvi plan i ne dopušta drugima do dođu do izdražaja.

foto: printscreen Zadruga

Miljan je nasrnuo na Jelenu, a tom prilikom ju je jako odgurnuo, da je ona pala na krevet u Beloj kući. Potom je ona krenula da ga gađa prvim što joj je naletelo na ruku, ali joj je verovatno honorar bio draži od svog besa.

Zadrugari su potom poskakali na noge, kako bi smirili situaciju, koja je eskalirala između Miljana i Jelene.

Kurir.rs

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 05:26 Jelena Golubović iznenađenje u Zadruzi 6 (1)