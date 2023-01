BIVŠI ZADRUGAR SE OGLASIO I UPUTIO JAVNO UPOZORENJE SVIMA: Pokušavaju da mi iznude novac! PRETE MU PREVARANTI

Stefan Mihić, bivši rijaliti učesnik oglasio se putem Instagrama i upozorio svoje pratioce na nesvakidašnje okolnosti u njegovoj okolini.

Naime, Stefan je na svom Instagram storiju napisao da postoje ljudi koji pišu njegovim prijateljima i pokušavaju da mu iznude novac.

- Moram da se oglasim jer određena grupa skemera piše mojim prijateljima i oglašava se javno, grupa koja je pokušala da me odradi za novac a sad pokušava da me prisili da im dam isti, misleći da me uplaše šaljući poruke okolo, moram vam poručiti jedno, imate posla sa čovekom koji je j**** pred 20 miliona ljudi, pa me nije bilo sramota, a kad vas nađem j***** i vas - poručio je ljutito Mihić.

foto: Printscreen instagram

Podsetimo Stefan je učestvovao u "Zadruzi 5" a nedugo nakon je bio i diskvalifikovan iz rijalitija.

Pre sukoba sa članovima obezbeđenja, Mihić je ušao u sukob sa Nenadom Macanovićem Bebicom sa kojim je razmenio gnusne uvrede, a zadrugar mu je zapretio batinama, nakon čega je obezbeđenje intervenisalo, a Mihić učinio nedopustivo, a to je da se suprotstavio njima i fizički se obračunavao sa obezbeđenjem što je dovelo do kraja njegovog rijaliti učešća.

Kurir.rs/S.B.

