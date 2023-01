GOGA STAVILA TAČKU NA BRAK SA UROŠEM, A SVE ČEŠĆE U NJEGOVOM DRUŠTVU Dugo se spekulisalo o njihovom odnosu, a evo šta je ISTINA!

Pevačica Goga Sekulić otkrila je kako sada provodi Novogodišnje praznike kao mama , i dotakla se odnosa sa svojim bivšim suprugom Urošem Domanovićem.

Naime, Goga sada praznike dočekuje u toplini svog doma sa sinom, a ranije je svaku Novu godinu provodila radno pevajući publici do ranih jutarnjih časova.

- Kao devojka sam uglavnom bila svuda, što poslovno, što privatno sa društvom. Ipak, znalo se da za Božić je porodični ručak sa roditeljima obavezan. Sada uklapam da budem više sa detetom, a kada imam nesto zakazano radim - kaže Sekulićeva koja je napisala sa sinom pismo Deda Mrazu:

- Sinu ispunjavam sve želje. Jeste mali, ali nije mnogo zahtevan. On je skroman i veseo dečak.

foto: Printscreen Instagram

Iako je ove godine obelodanila da nije više sa bivšim partnerom Urošem, Goga kaže da je ovo bila izvanredna godina za nju.

- Ova godina je bila lepa u svakom pogledu. Svi mi imamo lepe i manje lepe trenutke u životu. Ne želim da idem unazad, samo me zanimaju budućnost i lepi trenuci sa sinom i porodicom. Volim Uroša i poštujem. On je otac mog deteta i tako će uvek biti. Naravno, odlična je bila i na poslovnom planu, nekoliko singlova kao i dosta nastupa. Izdvojila bih “Koncert hitova 2000” na Kalemegdanu pred više od 10.000 ljudi gde sam dočekana od publike fantastično. To je veliki doživljaj i događaj - priznala je iskreno pevačica.

foto: Marija Dejanović

Na pitanje da li je spremna za novu ljubav, odgovorila je sledeće:

- Ne razmišljam o tome, neka se desi spontano. Kako vreme prolazi, samoj sebi se dopadam. Mnogi su drugačiji na televiziji i privatno.

Od novogodišnjih želja izdvojila je onu da sa sinom ode na neku lepu destinaciju.

- Posvećena sam majka i bavim se detetom isključivo. Naravno, tu je posao, ali ležernije i spontano. Biće novih pesama, volela bih da održim koncert u Beogradu gde bih pozvala nekoliko kolega kao goste sa kojima imam duete. Desiće se i to, daće Bog. Najviše bih volela da sa sinom odem u moj omiljeni Majami. Vasilij Andrej je putovao sa mnom po Evropi, ali gde mama voli još nije. Nadamo se da će se to dogoditi u novoj godini - kazala je Goga.

foto: Printscreen Instagram

Sa osmehom na licu, Goga se priseća detinjstva i praznika.

- Trpeza je uvek bila puna, kao i sada. Mama odlično kuva, a tata je zadužen za ostale stvari. Ja bih bila glavna zvezda večeri. Ustala bih da pevam ili glumim, tačnije nekoga da imitiram. Tu bi bilo smeha do suza. Nas dve sa roditeljima i bake, deke... Lepi su to momenti puni ljubavi i topline - priča Goga koja i dalje pamti poklone iz detinjstva:

- Sestru i mene su roditelji uvek znali da iznenade. Dosta toga pamtim i čuvam. Tako je i sada, mada sada više kupuju i iznenađuju unučiće.

Ne krije da su joj odlazak u crkvu i ispovedanje veoma bliski.

- Veliki sam vernik. Postim, kada je pričest i obavezno se ispovedim - zaključila je Goga.

Podsetimo, Goga Sekulić je podnela zahtev šest meseci nakon što je napustila supruga Uroša Domanovića. Do kraha šestogodišnjeg braka došlo je zbog razdvojenosti, jer su prethodne dve godine zbog obaveza često bili daleko jedno od drugog - Goga u Srbiji, Uroš u Švajcarskoj.

Podsetimo, pevačica Goga Sekulić nedavno je proslavila četvrti rođendan svom nasledniku , a ovo je bio idealan povod da se mama i tata nađu na istom mestu bez obzira što su razvedeni, a zajedničke fotke sa događaja, govore da su u idiličnim odnosima.

Kurir.rs/Blic

