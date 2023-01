"PLAČEM KAO LUD, SRCE MI JE PUKLO" Ovako je Semir Džanković besneo od ljubomore dok je gledao GABRIJELU PEJČEV s RADETOM LAZIĆEM!

Pevač Semir Džanković toliko je bio zaljubljen u svoju nekadašnju ljubavnicu i koleginica Gabrijelu Pejčev da nije mogao da je gleda u bliskom odnosu s drugim muškarcem.

foto: Printscreen

Naime, nakon što je sadašnji takmičar u "Zvezdama Granda" pre sedam godina izbačen iz rijalitija "Farme" on je pratio dešavanja na imanju u Lisoviću, ali je teško podnosi to što se Gabrijela, koja se takođe nalazila u istom rijalitiju, zbližila sa manekenom Radetom Lazićem. Njega je obuzimala ljubomora, naročio kada ih je gledao zajedno, a to nije ni krio, pa je jednoj tada sebi bliskoj osobi slao poruke, a u čiji je posed u to vreme došla redakcija Kurira.

foto: Kurir

- Ne postoji niko u njenom životu sem tebe - pokušala je da ga uteši prijateljica i podsetila ga na to da je on oženjen.

- Pa šta ako imam ženu. Kao da je nemam, veruj mi - napisao je, a onda vratio priču na Gabrijelu:

foto: Printskrin

- Sve sam dao za nju i zamolio je za nešto i to je prekršila. Svi su u grupama, a ona se izdvojila sa onim manekenom ili šta je već. Drhtim, majke mi, drhtim i plačem. Ni u jednom trenutku nije rekla da voli drugog. Majke mi, srce mi se kida - pisao je Džanković i nastavio:

- Kaže da neće s njim zato što se plaši šta će mama da joj kaže. Neće da mu kaže da me voli. Kaže da sam siledžija. Plačem, majke mi, kao lud. Pobegao sam u drugu sobu. Poljubio je. Tek je prošlo nekoliko dana, toliko o njenoj ljubavi. Ali, bravo, sedam dana je izdržala. Tera je da spavaju u istom krevetu. Izvini, malo te smaram, ali sam slomljen. Srce mi je puklo na hiljadu komada - pisao je Džanković.

Kurir.rs

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 01:40 GABRIJELA PEJČEV PRIZNALA: Nisam to mogla da podnesem, bila sam u depresiji