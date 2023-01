OVI POZNATI SU OKUŠALI SREĆU NA APLIKACIJAMA! Dejan BACIO UDICU, pevačica tvrdila da su sve SKRNDELJI, a on je pravo IZNENAĐENJE

Poznate ličnosti najčešće nama običnim smrtnicima ostavljaju utisak da im baš sve ide glatko. Možda su im neke stvari i dostupnije, ali kada je pitanju ljubav i pronalazak srodne duše, i oni se hvataju ukoštac s brojnim izazovima, pa je tako nekolicina njih rešila da putem interneta pronađe svoju srodnu dušu.

Mc Stojan

MC Stojan ne govori često o svojoj intimi, te je iz tog razloga njegov ljubavni život pod velom tajne. Više puta je u prošlosti isticao da je okupiran karijerom, a da mu je emotivni život u drugom planu. U opisu svog profila je napisao da je pevač i producent koji živi na relaciji Beograd-Minhen, a jednom rečenicom je opisao svoj stav prema ženama.

- Žena je kao sena: ako trčiš za njom, izmiče se, ako trčiš pred njom, trči za tobom.

Dejan Dragojević

Pobednik "Zadruge 5" Dejan Dragojević, odmah nakon raskida sa Aleksandrom Nikolić, rešio je da se baci u promet. Dejan je otvorio profil na popularnoj dejting aplikaciji Tinder, jer po svoj prilici, nema sreće u ljubavi. Međutim, Dragojević već neko vreme u medijima ističe, koliko mu dobro ide na ljubavnom planu, ali nije prezicirao gde su buknule varnice. Da li je dejting aplikacija posluzila, ili je Dejan lepšu polovinu upoznao na nekom društvenom okupljanju, za sada nije poznato.

On je tada na svom profilu naveo da ga zanimaju sport, kuvanje, skijanje, da voli gledati komedije i slobodno vreme provoditi u prirodi. Dragojević je poznat svima po svojim šalama, pa je tako iskoristio priliku tada i naveo kako ima decu i ne želi ih više.

Slavica Ćukteraš

Slavica Ćukteraš, poznata je kao jedna od retkih pevačica sa naše domaće scene, koja doslovno nema dlake na jeziku. U doba karantina, pevačica je javno bez pardona otkrila da koristi dejting apliakciju. Međutim, upoznavanje sa muškarcima preko Tindera, nije urodilo plodom, zbog čega se pevačica vratila starijim metodama upoznavanja.

- Jako sam dobro sakrivena tamo, nije me do sada prepoznao niko. Jako zanimljiva stvar, pogotovo sada u ovo vreme, vreme izolacije. Šta da radim, zezam se, pišem se s ljudima… Tu odrediš godine od do, imaš razdraljinu i listaš, listaš… Ako ti se neko dopadne, vi se kao mečujete, pa imate dozvolu da se pišete. Ima dobrih tipova, ima i skrndelja - objasnila je ona svojevremeno.

