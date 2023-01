JA SAM S*KS UŽIVO I ČISTA ELEGANCIJA! Jovana Jeremić poslala poruku: Ovako je čestitala PRAZNIK a imala da poruči samo JEDNO

Voditeljka Jovana Jeremić čestitala je Božić i poručila svima važnu poruku na najradosniji praznik.

Naime, voditeljka je otkrila tajne svog uspeha.

- Budite svoji i jedinstveni! Ja sam original i uz mene to ide. Svaka druga žena u svetu medija iz Srbije, da samo pokuša da uradi nešto slično, bila bi apsolutno smešna i bila bi cirkuska igračica. Ja sam Jovana Jeremić, meni to stoji. Ja sam i se*s uživo i čista elegancija, ja sam najbezobraznija, intelektualka, ali i najprimitivnija žena kada to hoću. Ja sam sve što poželim, Bog mi je dao tu moć transformacije, imam taj dar. Dao mi je u životu da budem sve što zamislim i zato ja nisam isfrustrirana žena, kao mnoge koje žele da imaju taj dar, a nemaju. Zato one treba da igraju skromne i jednostavne uloge, tih prosečnih žena, što i jesu, a ja sam vanserijska u svemu - kazala je Jovana u emisiji "Novo jutro".

Tvoj savet i poruka je da treba biti svoj?

- Apsolutno treba biti svoj, ja nikada nisam trudila da ličim ni na koga, samo sam se trudila da pobedim samu sebe. Ja nemam konkurenciju kada su mediji u pitanju, bez obzira što neki misle da su neki viši nivo od mene, a ja sam neko ko to demantuje svojim rezultatima svakog vikenda - priznala je Jeremićeva i dodala:

- Želim to i da im poručim: Taj njihov lažni nivo, to što se po novinama i naslovnim stranama oslovljavaju sa najmoćniji ovaj ili onaj, džaba vam sve to, jer tu moć nemate! Vi ste tu jer su vas vaši prijatelji postavili na neko mesto, a mene narod Srbije. Što se mene lično tiče, ja imam najveću podršku jer imam isključivo podršku naroda i zato sam neuništiva! Zato se oni džaba slikaju kao najmoćniji, jer ja kad se slikam i izađem na naslovnoj strani, oni postanu samo ... drugačiji- zaključila je Jovana.

