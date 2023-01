"SAMA DOČEKUJEM PRAZNIKE OTKAD NJEGA NEMA"! Milena Plavšić progovorila o pokojnom MUŽU, pa se prisetila DETINJSTVA!

Pevačica Milena Plavšić otkrila je da sama dočekuje najradosniji praznik kao i to da joj je vrlo teško bez muža Duška.

Naime, Milena je otkrila kako su nekada izgledali praznici u njenom ranom detinjstvu.

Pevačica se prisetila kako je nekada u roditeljskoj kući proslavljala Božićne praznike, kao i koji su se običaji poštovali.

- Otkad mi je muž umro, Božić proslavljam sama, ali nije to više to. Posebnu i najlepšu uspomenu nosim iz roditeljske kuće, kada smo kao deca mnogo se radovali Božiću i tim divnim običajima, a svakako najomiljeniji bio je kada se lomila česnica i kada su roditelji nameštali da baš mi, to jest neko od dece nađe paricu za sreću. Za mene su to bila najlepša vremena - otkrila je Milena.

Podsetimo, Duško Knežević preminuo je 2020. godine u bolnici na Zvezdari. Milenin muž se neko vreme borio protiv kancera jetre, a ona je na sve načine pokušavala da mu pomogne u lečenju.

