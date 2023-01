KRISTIJAN GREBATOR! Golubović uzeo roštilj kod Baka Praseta, pa POBEGAO! Radnicima poručio: "BAKA ĆE VAM PLATITI!"

Pre nekoliko dana u jednom od fast fudova Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase, nastala je opšta drama kada se pojavio Kristijan Golubović!

Prema saznanjima Kurira, zaposleni koji su tog dana radili u restoranu brze hrane bili su zaprepašćeni kad su ugledali Golubovića, koji je odranije u sukobu sa Ilićem, pa su očekivali da će on odmah napraviti haos.

- U početku je sve bilo u redu. Kristijan je ušao, ljubazno se javio i poručio jela s roštilja, a uzeo je i nekoliko različitih pića iz frižidera. Kad je sve bilo spremno i spakovano, on je uzeo porudžbinu, nasmejao se i rekao radnici: "Baka će vam platiti", a onda napustio lokal - priča naš izvor koji se zatekao na licu mesta.

U tom trenutku u lokalu je, kako kaže naš sagovornik, bilo mnogo ljudi, koji su bili šokirani Kristijanovim ponašanjem, a radnica se uznemirila i počela da viče na Golubovića.

- Govorila mu je da se vrati i da plati račun, ali se Kristijan nije obazirao na nju. Seo je u automobil s kesama s roštiljem i odvezao se. Koliko znam, policiju nisu zvali, a ne znam da li će račun zaista platiti Baka Prase ili će manjak biti oduzet radnici od plate - završava naš izvor.

Golubović se juče nije javljao na naše pozive.

Podsetimo, sukob između Bake i Kristijana nastao je krajem godine, i to upravo zbog fast fuda, kada je rijaliti zvezda rekao da jutjuber namerno otvara lokal pored njegovog.

- Kažu da Baka Prase namerno otvara fast fud pored mene. Pa nije namerno, slučajno je. Bagerom u auto i napravim štetu 50.000 - rekao je Kristijan u lajvu, na šta je Baka odmah imao odgovor.

- Opala, ku*čenje, bato, a? Gotivim Kristijana, meni je on faca. Hoću da snimam klip s njim, a on priča protiv mene. Mislim da troluje, šta on može da ima protiv mene realno? Jedino što sam prozivao ovo što je bilo za "Zadrugu", kad je batinao onog lika. Ja sam prozivao "Zadrugu", nisam njega - istakao je jutjuber, pa na komentare fanova dodao da se ne plaši Golubovića.

