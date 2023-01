"KRIJEM ZBOG NEPRIJATELJA..." Vendi poslala važnu poruku dušebrižnicima, a onda osula žestoku paljbu: JA ŠTRČIM U MORU BLJUTAVIH!

Pevačica Vesna Vukelić Vendi poznata je po tome da ne preza od toga da kaže uvek svoje mišljenje.

Naime, pevačica je oktrila da li je nekada zažalila zbog britkog jezika.

- Bog traži od nas da ne budemo mlaki. To je njegova čuvena naredba još iz „Starog zaveta“. Pošto mi imamo puno tih bljutavih i mlakih, onda neko ko ima stav deluje kao ne znam kakav mačevalac. Pravdoljubiva sam i tako bih bila u bilo kojoj oblasti kojom se bavim. To je jednostavno nešto što svakog čoveka mora da obeleži. To mora da bude jedna premisa kako da idemo kroz život, tako da ja samo štrčim u moru bljutavih – izjavila je pevačica.

foto: Kurir Televizija

Na pitanje o trenutnoj situaciji poskupljenja, i kako to utiče na nju izjavila je sledeće:

- Naravno da čovek oseća kada se nešto dešava, po pitanju ekonomije mi ljudi smo i horizontala i vertikala. Znači vertikala koja ide gore, koja raste u duhovnom i ona zemaljska jer nam naše zemaljske potrebe nameću odgovornost da budemo i dobri ekonomisti. Da budemo dobri i što bi se reklo da se bavimo ikonomijom, a to je da vodimo naše domaćinstvo. Naravno da domaćinstvo trpi kada se dešavaju tako neki potresi, ali čovek koji zna da jelo i te neke potrošačke stvari na prvom mestu biće jako zadovoljan ako sebe gradi pre svega u tom nekom ljubavnom smislu. Nije ekonomija ono što nas čini čovekom nego sredstvo da bi napredovao. U trpeljenju se čovek spašava - dodala je Vesna.

foto: Kurir Televizija

Ciljeve za ovu godinu Vukelićeva nije htela mnogo da otkriva.

- Ciljeve ne otkrivam zbog neprijatelja. Sa druge strane svaka godina je lepa za sebe. U stvari mi uvek pamtimo neke teške stvari, ne kažemo kako nam je bilo lepo već kažemo da smo se tada mučili. Život je takav, sastavljen iz truda, trpljenja i rezulatata - zaključila je pevačica.

Kurir.rs/Grand

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 03:16 Vesna Vukelić Vendi o Prajdu