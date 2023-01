ĆANA ŠOKIRALA SVE! Pevačica donela odluku da promeni ime, a RAZLOG će vas ŠOKIRATI! URNEBESNO

Pevačica Stanojka Mitrović Ćana postala je omiljeni gost i pravo iznenađenje na raznim veseljima, a popularna je i među mlađom publikom.

- To se tako desilo. Nisam neko ko ume išta da namešta ili smišlja. Sve što radim radim srcem i najbolje što umem i znam. Nedavno sam bila iznenađenje na jednoj svadbi na kojoj je bilo osamsto zvanica, a koliko god da deluje da sam opuštena dok ne prođe prva pesma i ja sam u grču. Uvek se brinem da sve prođe onako kao treba. Tako sam na svadbi otpevala dve, tri pesme i prekinuo mi je mikrofon. U tom momentu dolazi domaćin i donosi ćuturu sa rakijom da nazdravimo – rekla je pevačica i dodala:

- Zaista ne pijem rakiju, ali nisam mogla da odbijem čoveka, pa sam mikrofone stavila pod mišku i potegla rakiju. To je neko snimio i to je postalo viralno. Sledeći dan sam imala pedeset poziva, pa su se moji prijatelji šalili da sam postala ispićutura.

foto: Kurir Televizija

Pevačica je istakla da joj nikada nije bio problem da se slika sa svojim obožavaocima.

- Neki dečko me je slikao i u avionu. Došla sam sa nekog nastupa i malo pridremala, a čovek je sedeo pored mene i sve vreme gledao kroz prozor. Posle je i to završilo na društvenim mrežama. Dobro, ne ljutim se, danas je došlo takvo vreme. Drago mi je da me omladina voli i da pevam više punoletsva nego rođendane pedeset plus - ispričala je Ćana.

foto: Kurir televizija

Pevačica ima veliku pomoć i podršku od svog sina, a kako je sve češće gost iznenađenja na raznim veseljima pevačica razmišlja da promeni ime.

- Sin me podržava i pomaže mi koliko god može. Pošto ne mogu da ispratim sve poruke i pozive on me obaveštava kada imam nastupe. Stalno sam gost iznenađenja na nekim slavljima, stalno ulazim na neke neobične nečine na nastupe, iz kamiona, sa nekih stepenica, balkona, pa bih mogla da promenim ime u "IZNENAĐENJE" – našalila se Ćana.

Kurir.rs/Grand

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 01:35 Ćana upala na slavlje i napravila haos