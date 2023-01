BIVŠI DEČKO DANILO RASKRINKAO ANĐELU Rasturila mi je BRAK, pretila mi crnogorskom MAFIJOM! A drugarica otkriva PRAVI ISTINU o NJOJ

Anđela Duričić pogazila je svoje stavove kada se upustila u vezu sa Zvezdanom zbog čega je svi osuđuju jer je uporno isticala kako je ona moralna devojka!

Njen bivši dečko Danilo iz Herceg Novog tvrdi da mu je Anđela uništila brak i porodicu, te da će i Zvezdan debelo da strada zbog nje jer ga je žena Ana već ostavila, piše Star.

"Anđela i ja smo bili zajedno tri meseca, pao sam na njenu lepotu, ali i na lažno predstavljanje. Kada smo se upoznali, znala je da sam u braku, sveže oženjen u tom momentu, ali joj to nije bio problem da me zavede. Započeli smo vezu i priznajem da sam se zaljubio. Ona je ozbiljan manipulator. Spremna je na sve i ja sam to osetio na svojoj koži. Svađali smo se mnogo jer ja više nisam znao šta treba da uradim da ona bude zadovoljna. Njoj treba dresirano kuče da je sluša, a čim nije onako kako je ona zamislila nastaje pakao. Počeli smo mnogo da se svađamo, ljudi su nas viđali zajedno po gradu i to je sve moja žena saznala koja me je ostavila. Mene je bilo baš briga jer sam voleo Anđelu, ali me je ona šutnula čim je moja žena saznala jer je bilo sramota šta će ljudi da kažu. Rasturila mi je porodicu, a onda je prestala da mi se javlja, pa mi je jedan njen drug koji ima veze sa opasnim crnogorskim klanom pretio da više ne smem da je zovem i da je vidam jer će mrak da me pojede", otkriva Danilo.

"Zvezdan je ozbiljnu grešku napravio što je ostavio ženu. Anđela je sve to uradila planski. Ona je prava zmija! Zvezdan će tek da bije glavu o zid, izludeće ga. Njoj je izazov da se sa njim igra. Nimalo nije naivna, ona poznaje momke koji pripadaju crnogorskom klanu i ko joj se zameri može ozbiljno da strada. Kada me je šutnula kao psa više je nikad nisam pozvao ni potražio jer sam shvatio da je tako bolje za mene", rekao je Anđelin bivši.

Međutim, Anđelina drugarica iz Herceg Novog tvrdi da Danilo nije ispričao pravu istinu.

"Taj Danilo laže sve! Kao prvo, on tada nije bio u braku već je imao neku verenicu s kojom je bio sedam godina, a nikad nije hteo da se oženi. Ne znam da li se posle oženio ili nije, ali tada nije bio u braku kad se vidno sa Anđelom jer je njoj govorio kako je slobodan i kako ga je verenica ostavila jer je našla drugog. On i Anđela su bili samo mesec dana zajedno i to uopšte nije moglo da se nazove vezom jer su se videli svega pet puta i uvek je bilo neko društvo sa njima kada su izlazili. Anđela sa njim nikada nije prešla granicu i samo su se poljubili koliko ja znam. Danilo laže kao pas, treba mu izgleda malo marketinga, a možda hoće preko njenih leđa da ude u Zadrugu", rekla je Anđelina drugarica.

