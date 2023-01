DALILINA PAKLENA OSVETA DEJANU: Otkriva sve pikanterije o njihovom BRAKU, promeni vere, SUKOBIMA, a ovo će mu NAJGORE pasti

Dalila Dragojević najavila je snimanje serije "Zabranjena ljubav" koja se zasniva na njenoj ljubavi sa Dejanom. Snimanje serije kreće početkom marta, imaće 48 epizoda, a glavni akcenat biće na petogodišnjem braku sa Dejanom Dragojevićem.

Ona će obelodaniti sve detalje koji se ne znaju, šta je sve Dejan radio, kako se ponašao prema njoj i kakve je skandale pravio, kao i šta je pričao za svoju porodicu sa kojom nije kontaktirao punih pet godina.

"Ona je opasna, sve je smislila kako bi Dejanu vratila sve milo za drago. Ne može ona njemu da oprosti što što sada priča sve najgore za nju, a ona mu je toliko godina bila glavni oslonac u životu. Bukvalno su živeli od njenog posla i zalaganja, sve je sama iznela u tom braku. Zato sada hoće da mu se osveti nekim pikanterijama za koje samo njih dvoje znaju dok su živeli zajedno u Gornjem Šepku. Otkriće sve njihove porodične drame i sukobe, svade sa roditeljima i bežanja od kuće i šta je istina o premeni vere. Dejanu već nije dobro i zato želi da ubrza razvod, dok ga Dalila namerno odugovlači i pomera. Biće tu svega, publika je željna pikanterija, a Dalila ima svašta da iznese u javnost što do sada niko nije znao", otkriva izvor blizak voditeljki, dok je Dalila i sama potvrdila da će serija o njenom životu biti vrlo zanimljiva.

"Daću sve od sebe da to uspe i da kroz tu seriju bude prikazan ceo život koji sam ja preživela i kako je to funkcionisalo. Serija se zasniva na mom životu i što je najbitnije, scenario je počeo da se piše, radimo kasting i uskoro počinjemo snimanje. Prva sezona će imati do 48 epizoda i ako je prihvati publika, snimače se i dalje. Otkrice se detalji koji se ne znaju o mom životu. Od detinjstva pa sve do rijalitija. Ponosna sam na sebe i zahvalna za sve ljude koji su prepoznali moje talente. Što se tiče menjanja prezimena, ja sam i dalje Dragojević. Ostaviću prezime, da imate o kome da pričate i pišete. Zadržaću to prezime, samo ću dodati svoje", rekla je Dalila.

