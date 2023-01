MOJA PORODICA NIJE IMALA ŠTA DA JEDE TOKOM BARIKADA! Teška ispovest Cakane za Kurir TV o teroru na KiM: JAKO SAM ZABRINUTA ZA NJIH

Pevačica narodne muzike Dragica Radosavljević Cakana, govorila je gostujući kod Ivana Gajića o svojoj porodici koja živi na Kosovu i Metohiji.

foto: Kurir televizija

- U kontaktu sam sa familijom na Kosovu. Dole je stvarno teško živeti. Sama činjenica da ja moram kad idem kući kod moje mame da menjam neku tablicu, da prelepljujem nešto malo je poražavajuća, ali šta da radimo. Valjda će se nekako dogovoriti da se makar ne mrzimo

foto: Kurir televizija

- Sad dok su bile blokade, recimo nije bilo nabavke robe. Nije bilo ničega u prodavnicama. Kad ne možete da odete do Srbije, a ovi odozgo ne daju, jer su blokade, naravno da nema ničega. Severni deo od Mitrovice do Leposavića je bio pust - rekla je pevačica i dodala da su ljudi na KiM prepuni empatije i da su solidarni:

- Tamo gde ja idem u Leposavić svi su jako složni i solidarni. Ipak smo mi empatični narod i ne možemo tek da tako da dozvolimo da se neko pati.

Kaže da se brine za svoju porodicu na Kosovu i Metohiji posebno u turbulentnim periodima.

- Kad je normalno stanje nemam strah, znam da su mi i braća dole pa me to smiriuje. Tamo su mi i sestra i zet koji su mobilni. Kad su neke teže situacije onda sam zabrinuta, to je prirodno - kaže Cakana.

