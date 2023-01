"MAJA JE IZ POLNOG ORGANA IZVADILA TABLETU I STAVILA U USTA" Karađorđe BRUTALNO RASKRINKAO starletu, obeledonio sve njene tajne

Pošto njegova ćerka Aleksandra Subotić ne želi da se oglašava otkad je Maja bila s njenim mužem Pecom Raspopovićem, Karađorđe je odlučio da on bude taj koji će otkriti sve tajne starlete, koja je pokušala da njegovoj ćerki rasturi brak.

- Gledao sam snimak na kom Maja iz intimnih organa vadi neku tabletu, za koju sumnjam da je ekstazi ili neka slična droga, i stavlja je u usta! Zato me i ne čudi što mi je Aleksandra rekla da je Maja konzumirala kokain. Ja je nisam video, ali moja ćerka jeste - kaže Karađorđe na početku razgovora.

foto: Printscreen/Instagram

Ljut na zeta

On dodaje da je Majina afera sa Pecom negativno uticala i na njegovog unuka Jovana. Karađorđe tvrdi da je dete, pre nego što mu je otac prevario majku, pričalo razgovetno, a da je posle očeve preljube počelo da muca.

- Dete je istraumirano zbog Pecine i Majine veze. Ranije je lepo izgovarao reči, a onda je počeo da zamuckuje. Znao je da kaže mama i tata, a sada to ne čini. Povukao se u sebe, osećao je da nešto nije u redu - priča Subotić i kaže da ga je unuk ranije obožavao, a sada neće da ostane sam sa njim:

- Dete je konstantno u strahu, čak i od mene. Plače kad me vidi, neće kod mene, a ranije je hteo. Zvao me je telefonom i govorio: "Deda." Jedan dan sam ga poveo da mu pokažem mačku, koju inače voli, a on se uplašio. To su te posledice. Zbog toga sam najviše ljut na Pecu, što nije mislio na dete, što je zapostavio dete.

foto: Printscreen/Instagram

Sandra je pobedila

Subotić se osvrnuo i na Majine priče da je Aleksandra Peci oprostila preljubu zbog seksa i novca.

- A šta, moja Aleksandra ne može da ima seks sa nekim drugim, pa mora sa njim? To nije tačno, nego je Maja ozlojeđena. Ona je grabljivica koja je izgubila moralna načela. Pričala je da se Aleksandra bavila vradžbinama, a zapravo je ona to radila. Pa kako je drugačije pridobila Pecu? Na izoperisane grudi i ostale delove tela i lica? Na sreću, Peca je na vreme video da je napravio budalu od sebe. Povredio je Aleksandru zarad malo zabave, a znam da mu je do moje ćerke stvarno stalo - priča Karađorđe i objašnjava kako se Aleksandra oseća posle svega:

foto: Printscreen YouTube

- Iz svega je izašla kao pobednik, a tako se i oseća. Dobila je borbu protiv Maje. Žrtvovala se zarad deteta, a ne zbog novca, kako Maja kaže. Da joj je bila bitna materijalna strana, mogla je da promeni partnera, jer je imala mnogo ponuda! Ali vratila se Peci zbog Jovana! Međutim, neće ona njemu izdaju nikada oprostiti, neke stvari su neoprostive.

Kristijane, ajde sa mnom na boks meč

Karađorđe kaže da Kristijan Golubović laže da ga je pretukao u mladosti:

- Kada smo bili sedmi razred, tukli smo se na nagovor njegovog oca u Milana Rakića. Taman kada je bio na mojim kolenima, savijen, izvukao mi se iz jakne i udario me u facu. Tada smo prestali da se bijemo. Ali ako hoće da proveravamo ko je jači, pozivam ga na boks meč, pa da izmerimo snage.

Kurir.rs/Informer

Bonus video:

10:45 Maja Marinković dala izjavu u policiji