BIVŠA MODELSICA MENJA ZANIMANJE? Sindi otkrila planove za BUDUĆNOST a pored PEVANJA druga LJUBAV joj je OVO! NEOČEKIVANO

Pevačica Ivana Stamenković Sindi otkrila je da prati svetske modne trendove i posavetovala žene na koji način treba da uklapaju odevne kombinacije.

- Ja gledam da kupujem stvari koje mogu da se kombinuju sa drugima. Onako, gledam da to bude neka crna, bela ili bež boja, tako te boje koje kasnije mogu da se kombinuju i uz koje ide sve. Treba da se zna šta imamo u ormarima, većina žena ume da kaže da nema šta da obuče, ali to je zbog toga jer kupe šarene stvari. Tajna je u tome da se odlučite koje vam bolje najbolje stoje i onda u tim nijansama kupujete ostale stvari - kazala je Sindi.

Ivana je i ranije isticala da je moda njena velika ljubav, a sada je otkrila da li planira da se posveti tome u budućnosti.

- Ja sam ranije to radila, dizajnirala sam sama haljine i neke trenerke. Moda je inače moja druga ljubav i ja sve radim malo. Uglavnom su to neke male serije, ljudi to mnogi da vide i na mom Instagramu šta radim i kako radim. Nikada se profesionalno tome nisam posvetila, ali možda bude nekad u budućnosti - priznala je pevačica.

Podsetimo, Sindi je svojevremeno govorila u emisiji "Sceniranje" o napuštanju grupe na Kurir televiziji kao i o odnosu sa svojom koleginicom i bivšom članicom grupe "Models" Sandrom Meljiničenko.

- Ja je pamtim kao opuštenu devojku, imam lepo mišljenje o njoj. Nije me zvala na svadbu jer smo se posvađale neposredno pre nego što će ona izaći iz grupe. Tako da mi smo prekinule kontakt. Posvađale smo se oko toga što je ona kasnila na neki nastup koji je bio u Parizu tad, tako da smo imali probleme oko kašnjenja. Ja sam joj zamerila. Žustrije smo se posvađale i tada smo prekinule kontakt - priznala je pevačica.

