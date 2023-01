OVAKO JE BEBICA ŽIVEO PRE ZADRUGE! Miljana ga predstavila kao BOGATOG BIZNISMENA, a ovo je DOKAZ da ranije nije vodio LUKS ŽIVOT

Miljana Kulić je svoju jaču polovinu Nenada Marinkovića Bebicu, predstavila je kao biznismena koji se bavi građevinskim preduzetništvom, ali istina je malo drugačija.

Kako su mediji pisali, Bebica je ostavio pravo bogatstvo zbog Miljane Kulić. Naime, Bebica je ostao bez stana od 350.000 evra, "audija Q5" vrednog 60.000 evra i direktorske fotelje.

foto: Printcsreen facebok

Na mrežama su sada "isplivale" fotografije koje dokazuju kakav je život vodio Bebica pre rijalitija - a može se reći da nije bio ni malo lagan.

foto: Printcsreen facebok

Bebica se bavio poljoprivredom, vozio traktor, autobus, popravljao mašine, pa se može zaključiti da sve ono što je govorio u rijalitiju nije skroz istina.

Podsetimo, Babica je nekoliko puta pričao da radi u očevoj firmi, a njegova sestra je svojevremeno progovorila na tu temu.

foto: Printcsreen facebok

- Što se tiče tatine firme, to je mala porodična firma sa par radnika uključujući i tatu koji radi zajedno sa njima. Nenad je radio zajedno sa tatom, sve što je i on radio od papira, građevinskih radova i svega ostalog što se radi u firmi. On je iz firme otišao pre par godina, a 2020. zvanično kada je upao u dugove za koje nije želeo da prizna. To što je Kulićima marioneta je njegov izbor, sam to želi da bude, on je takođe bio pozvan da dođe i da se vrati u firmu kod tate, ali nije želeo, rekla je ona tada za Pink.rs.

Kurir.rs/Blic

