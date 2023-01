OGLASILA SE LEA KIŠ! Evo šta voditeljka kaže o OPTUŽBAMA da njene kolege s Granda uzimaju PARE od PEVAČA

Kao bomba je odjeknula vest da je Lea Kiš prijavila svoje kolege, voditelje Granda, među kojima su Sanja Kužet, Žika Jakšić, Voja Nedeljković, Siniša Medić, Dragana Katić, Vesna Milanović i drugi da uzimaju mito od pevača da bi ih doveli u emsije.

Ona je to, prema priči izvora, uradila kada su joj čelnici Granda rekli da za njenu ćerku Saru Miu Jokić nema mesta na njihovoj televiziji.

foto: Dragan Kadić, Printscreen/Instagram

Tim povodom se oglasila voditeljka za Kurir.

- Pročitala sam tekst koji ste objavili i ono što imam da kažem na tu temu je to da su to sve gluposti. Čula sam se sa svim mojim kolegama sa televizije koji su i za vaše novine to demantovali. Razgovarala sam i sa Pejom i Žikom i ostalim voditeljima, tako da će se oglasiti i moja matična kuća sa zvaničnim saopštenjem. Grand će detaljno da da obrazloženje. Nikom nije u interesu da se o kući u kojoj radi loše priča, tako da ćemo svi zajedno staviti tačku na ove dezinformacije. Nikakve neprijatnosti nisam imala sa kolegama već smo se sltako smejali ovim nebulozama - rekla je Lea.

foto: Promo

Ona se osvrnula i na to što je u celu aferu umešana i njena ćerka Mia Jokić zbog koje je navodno haos i nastao. Radi se o tome da je Lea, pobesnela zbog toga što čelnici Granda nisu hteli da zapsole njenu naslednicu.

- Što se moje ćerke tiče, ona je radila na više od pet televizija i njen angažman nema nikakve veze sa mnom. Ona je radila na Studiu B, Hajp televiziji, KCN i ostalim medijskim kućama. Devojka je diplomirani reditelj i naravno da će naći posao u svojoj profesiji - poručila je Lea.

Lj.S.

