DUGO SKRIVANA TAJNA Indira u nastupu besa i ljubomore dohvatila makaze i OŠIŠALA Raleta! PUKLA LJUBAV UZ SKANDAL

Ljubavni i poslovni odnos između Indire Radić i Gorana Ratkovića Raleta prekinut je tako što je pevačica u naletu besa i ljubomore ošišala kompozitora dok je on spavao!

Prema rečima našeg izvora, ovo se desilo 2014. godine, a razlog za svađu je taj što Indira nije mogla da podnese činjenicu da Rale želi da sarađuje i s drugim estradnim umetnicima, a ne samo s njom. Pre toga, dok je Radićkina karijera bila na vrhuncu, on joj je bio menadžer, producent i kompozitor i nije hteo da pravi muziku ni za koga drugog osim za nju.

foto: Sonja Spasić

- Odnos Raleta i Indira sve vreme je bio turbulentan, svađe, razmirice, teške reči bile su česte. Mislim da su poslovni odnos počeli krajem devedesetih, a ubrzo su otpočeli i ljubavnu vezu, koja je trajala i pored toga što je Ratković bio oženjen. Upravo je on zaslužan, zajedno s Marinom Tucaković, za Indirine najveće hitove sa albuma "Zmaj" iz 2004, kao i sa narednih ploča. Dok je ljubav relativno dobro funkcionisala, posao nije trpeo, ali s vremenom su počele svađe, pa su oni raskinuli 2009, a posle nekoliko meseci su obnovili vezu - navodi naš sagovornik.

Druga runda

U "drugoj rundi" ljubavi kompozitora i pevačice bilo je svega i svačega. Izvor Kurira, koji je u to vreme bio jedan od Indirinih saradnika, prisustvovao je nesvakidašnjim scenama koje je ona priređivala Raletu.

- Kad god se on ne javi na poziv, na primer ako je u studiju i radi, ona haos napravi. Sedne u auto i doleti do njega, upadne unutra i počne s napadom histerije. To je umelo da bude jako neprijatno jer uvek ima još ljudi koji se zateknu tu. Jedan vrlo nezdrav odnos, imao sam utisak kao da postoje dve Indire: jedna koju ja poznajem, a druga je ona koja se pretvori u zver kad je Rale izbaci iz takta. Sećam se nesvakidašnjeg skandala kad je rađen njen album "Istok, sever, jug i zapad". Ona je rad na ploči počela sa idejom da sve pesme budu dueti i Rale ih je kao takve i pravio, a tekstove su pisali Marina Tucaković i još neki tekstopisci. Problem je nastao kad je Indira čula dve pesme, "Ide to s godinama" i "Kiša", koje su Rale i Marina uradili namenski za Cecu Ražnatović - priseća se naš sagovornik.

foto: Printskrin

- Tad je nastala drama. Po svaku cenu je zahtevala od Raleta da njoj ustupi te dve pesme, jednom je plakala i rekla mu da će ga ostaviti ako to ne uradi i tako je on popustio. Rekao je Marini da te dve pesme ipak idu Indiri. Meni je tad bilo jasno da se jedan takav odnos između Indire i Raleta, nezdrav pre svega, ne može dugo održati.

Nakon ovoga je, priča izvor našeg lista, došlo do definitivnog razlaza između čuvenog estradnog tandema.

Ne zna se

- Tada nisam radio s njima, ali sam se sreo s kolegom koji je još bio u timu i on mi je ispričao za skandal koji se dogodio. Rale i Indira su imali žestoku svađu jednu noći, verovatno su oboje bili popili, emocije su bile pojačane, pa se to pretvorilo u fizički obračun. Tačnije, nakon verbalnog sukoba Rale je otišao na spavanje, a Indira je dohvatila makaze i ošišala ga! On to nije ni primetio dok se nije probudio sutradan. Indira je prestala da mu se javlja nakon toga, a posle dva meseca u medijima su se pojavile njene fotografije s novim emotivnim partnerom, koji se takođe zvao Goran. Čuo sam da su se Rale i Indira opet pomirili pre nekoliko godinu, ne znam koliko je to pouzdano - zaključio je sagovornik Kurira.

Bonus video:

03:35 INDIRA PRODAJE OČEV DOM: Evo šta je otkrio pevačicin stric