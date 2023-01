JAŠAR AHMEDOVSKI BESAN NA KOLEGE: Prepevaju MOJE pesme i naprave KARIJERE! Samo NJU je nahvalio a spomenuo je i pokojnog Ipčeta!

Pevač Jašar Ahmedovski decenijama je na javnoj sceni a on ističe da njegove pesme sluša sve više i više mladih na Balkanu i šire.

– To je za svakog umetnika najveće zadovoljstvo da se pesme slušaju generacijski. Sada imam fanove koji dolaze na moje nastupe a imaju 16, 17 godina. To je zaista velika stvar. Ima pevača koji su pevali, ali njihove pesme su zaboravljene. Moje pesme i pesme mojih kolega koji su i sada jako aktuelni i dan danas se slušaju. Moram još jednom da naglasim da je to veliko zadovoljstvo – ponosno je rekao Jašar.

Dok je mnogim pevačima drago kada mladi talenti prepevaju njihove poznate hitove, tvrdeći da njima čine uslugu, Jašar Ahmedovski ima malo drugačije viđenje kada su u pitanju popularni kaveri.

– Devedesetih godina dobro se znalo ko peva i ko je oformio pesmu, ali to je stvar kulture i vaspitanja. Mislim da bi trebalo nazvati i ne samo autore. Moram izdvojiti Milicu Jokić i ovom prilikom je pohvaliti, ona je snimila jednu moju pesmu staru, ona je zvala sve jer su pravila takva. Oduševila me je i svaka joj čast. Ima dosta njih koji su moje pesme presnimili, mnogi me nisu pitali a tim kaverom su napravili karijeru, ali ovom prilikom ih neću imenovati. Kao što sam rekao to je stvar vaspitanja i kulture da pitaš starijeg kolegu ako mogu da ga nazovem kolegom ili kolegama – iskreno je priznao Jašar.

Ponosan je što se i pesme Ipčeta Ahmedovskog i dalje slušaju i da na taj način ni on neće biti zaboravljen, sa ponosom je pričao o izvođenju numera svog pokojnog brata:

– Ipče je bio vanserijski pevač i sve te pesme koje je snimio pre nego što je poginuo. On ima četiri ploče i sve pesme zaista su sada veliki hitovi. Ja jedino njegove pesme pevam na savojim nastupima, kada krenem sa numerom „Samo jednu nedelju“, „Ja bih danas živeo ko car“, „Ja te volim on te ima“ itd… svaki put kada ih izvodim ja se naježim. Inače dugo vremena nisam mogao da pevam i slušam njegove pesme, ali sada mi je dragao što sam krenuo da ih izvodim i ja se više radujem njegovim pesmama nego mojim.

