SRPSKU NOVU DEJAN PROSLAVIO S NJOM Dragojevića briga mnogo za sve BIVŠE, uživao sa Karićem i Šopićkom pa se LJUBIO sa ovom CRNKOM

slavlje do zore

Dejan Dragojević pojavio se u jednom prestižnom klubu u Beogradu gde je proslavio doček Srpske nove godine, a društvo mu je pravila jedna atraktivna plavuša.

Pobednik najgledanijeg rijalitija "Zadruga 5", došao je iz Veternika kako bi uživao u nastupu pop dive Jelene Karleuše. Dejan Dragojević je bio u društvu popularne voditeljke, atraktivne plavuše Ivane Šopić vidno raspoložen.

foto: Printscreen

Bivši zadrugari su se zagrli, pa su zapevali, uživali su do ranih jutarnjih časova, pa su se uputili na after gde je žurka nastavljena. Spekuliše se da je Stefan Karić ugostio u svom domu Dejana Dragojevića, jer nije želeo da ga pusti da vozi do Veternika, jer su celo veče pili šamanjce i koktele.

Bivši učesnici najgledanijeg rijalitija "Zaruga" tokom cele večeri nisu mogli da se odbrane od žena.

foto: Printscreen

Na društvenim mrežama je osvanula fotografija Dejana i njegove nove izabranice i izazvala lavinu komentara.

00:32 Dejan Dragojević proslavio Srpsku novu sa NJOM

Njegova nova devojka nije poznata javnosti, a po svemu sudeći Dejan je odlučio da se više ne kriju.

O kome je reč, i ko je fatalna crkna koja je zavela Dragojevića ostaje da saznamo.

kurir.rs/informer/alo

Bonus video:

00:12 Evo gde radi Dejan Dragojević