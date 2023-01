DRAGANA MIRKOVIĆ JE BILA SA NJIM PRE BRAKA SA TONIJEM! Venčali se TAJNO u Las Vegasu a on je bio njen MENADŽER! Evo ko je ON

Brak folk zvezde Dragane Mirković i biznismena Tonija Bijelića važi za jedan od najstabilnijih na javnoj sceni, a par je više od dve decenijama u ljubavi.

Kruna njihove ljubavi su sin Marko i ćerka Manuela, a pevačica je od prvog susreta očarana svojim suprugom.

– Tog trenutka, kada mi je pružio ruku da se upoznamo, ja sam osetila nešto neobično. Od siline emocija nisam ni čula njegovo ime. Mislila sam da ga nikada više u životu neću videti, ali se on potrudio da bude drugačije. – istakla je Dragana svojevremeno.

Pevačica nekoliko godina već živi u raskošnom dvorcu nadomak Beča, mirnim porodičnim životom, te ne krije da je u Toniju pronašla čoveka svog života.

Njenim fanovima je dobro poznato da je pevačica, pre nego što je upoznala Bijelića, bila u dugoj vezi sa Zoranom Bašanovićem, biznismenom i političarom koji je čak bio i njen menadžer. Bivši par postigao je mnogo poslovnih uspeha i imao sjajan odnos, a malo je poznato da su se jednom prilikom u šali i „venčali".

Naime, Bašanović je u intervjuu 2010. godine ispričao da nije u kontaktu sa pevačicom nakon raskida i prisetio se simpatične anegdote iz dana najveće ljubavi.

– Mnogo vremena smo tada boravili van zemlje, a kada nismo radili, išli smo što dalje, jer smo jedino tamo imali mir. Postoje turistička venčanja na dalekim destinacijama i ostrvima gde ljudi sklapaju brak iz zezanja. Tako smo se Dragana i ja venčali u jednoj kapeli u Las Vegasu, kao i mnogi poznati parovi, ali to venčanje nije nigde zavedeno i ne važi. Ako je to bilo to neko tajno venčanje o kojem se pričalo, sad više nije – rekao je Bašanović.

