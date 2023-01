UHODILA MUŽA PO BIRTIJAMA DA GA NAVATA S LJUBAVNICOM! Cakana priznala kakve je sve scene pravila MUŽU, čak ga i TUKLA

Pevačica Dragica Radosavljević Cakana, koja je već četvrt veka u skladnom braku sa suprugom Nebojšom Negićem, u ispovesti priznala je da nije oduvek u njihovom odnosu baš sve bilo med i mleko. Poznata folkerka je za naš portal ispričala da je, kao mlađa, životnom partneru umela da priredi ljubomorne scene, a bila je spremna na sve da bi ga sprečila da je prevari, pa čak i da ga maskirana uhodi po gradskim kafanama.

Ipak, tvrdi da je vreme kada je proveravala Nešu odavno prošlo jer je nesigurna u njihovu ljubav bila samo na početku veze, ali li je to brzo prevazišla.

- Jesam, proveravala sam ga, ali to je bilo pre 25 godina, ali tu proveru bolje nikome da ne pričam (smeh) - rekla je na početku razgovora Cakana, ali je odlučila da sve ispriča.

- Blam me je kada se setim kako sam bila luda. Prosto sam osetila u stomaku da moj muž nešto radi. To je bio alarm. Maskirala sam se sa drugaricom. Stavila sam kratku crvenu periku i crveni karmin da me ne prepozna. Sela sam negde u ćošak u mraku. Posmatrala sam šta se dešava, koja je to žena s njim u društvu, šta rade, koliko su prisni, kako pričaju. Sve pod lupom. Nikada nisam reagovala pre vremena i da je prerano da ga uplašim.

Pevačica je, kako dalje priča, toliko znala da se uživi u ulogu detektiva da od nje nije imao mira ni danju ni noću.

- Bila sam loše obučena, kao da sam došla iz studentskog grada. Sva odrpana i neprimetna, s nekim naočarima za vid. Kada mi je prekipelo, ustala sam i sve skinula sa sebe i pokazala se. Nisam nikada dopuštala da dođe do veće scene. Prekidala sam ih pre nego što bi došlo do velike drame. On kaže: "Šta ćeš ovde, Cale", a ja mu odgovorim: "Polazi kući". Svi smo se na kraju smejali. U životu to više ne bih uradila. Ipak je to bilo pre dve i po decenije. Bilo je i momenata kada sam mu proveravala mobilni telefon. Legne da spava, a ja glumim detektiva. Uzmem, pa sve prevrnem. Posle ga pitam ko su osobe iz imenika. Sada toga više nema jer smo zreli ljudi. Nema više ljubomore, verujem mužu, kao i on meni - zaključila je Cakana.

Već tukla muža zbog prevare Radosavljevićeva je već jednom pokazala izlive ljubomore i to javno. Naime, ona je bila žrtva skrivene kamere u emisiji "Nemoguća misija". Ekipa emisije koja se svojevremeno prikazivala na televiziji Pink je, uz pomoć njenog supruga Neše, namestila situaciju u kojoj je Cakana poverovala da je muž vara. Naime, ona je došla u restoran da bi ugovorila nastup na svadbi. S budućim mladoženjom i vlasnikom objekta krenula je u obilazak i tada je na parkingu ispred jednog bungalova videla automobil supruga, koji je bio unutra sa glumicom Monikom Kiš. Folkerka je tada provalila u jednu od drvenih kućica, ubeđena da mu je ona ljubavnica. U jednom momentu je čak počela i da tuče muža, a onda je produkcija izletela s ogromnim natpisom "Nemoguća misija" i svima je laknulo.

