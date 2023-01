NAKON PRIČA DA JE BILA SA OŽENJENIM PEVAČICA POHVALILA SE NOVIM DEČKOM! Pevačica uživa na LUKS destinaciji, ljubavna IDILA (FOTO)

Pevačica Ajša Kapetanović proslavila se učešćem u takmičenju "Zvezde Granda", a u avgustu prošle godine odlučila je da stavi tačku na brak sa Adijem Dogićem.

foto: Instagram

Naime, Iako je pevačica nedavno priznala da je do razvoda došlo pre više od pola godine, strasti u medijima nisu se smirile, a sve zbog navodne veze sa zauzetim muškarcem, što je pevačici veoma teško palo.

- Što se natpisa tiče, povredilo me je mnogo toga, ne mogu da kažem da nije, jer je to iskrivljena verzija priče, sa veoma lošom namerom, pri tom servirana od meni nekad bliskih ljudi koje smo moja porodica i ja poštovali do samog kraja. Šta ću, čim sam ušla u estradni svet bila sam spremna na sve… Mogu ja to da rešim na više načina, ali to bi značilo da se spuštam na njihov nivo, što ne ide uz moj karakter. Mislim da mu ne smeta povezivanje sa mnom, već naslovi da je oženjen, obzirom da je i on razveden - rekla je Ajša.

foto: Printscreen/Instagram

Pevačica je potom otkrila da joj je lepo trenutno u vezi i da je odlučila da ipak partnera predstavi javnosti.

- Nisam navikla na život bez ljubavi, mislim da je lepo imati nekoga ko će biti oslonac, pogotovo u ovakvim trenutcima. I da imam i da ne, to bih ostavila kao privatnu stvar.

Pevačica je otputovala sa svojim partnerom Damirom Muslićem, a to je podelila sa svojim pratiocima na Instagramu.

- Uživanje u životu – napisala je Ajša u opisu fotografije na kojoj zagrljeno poziraju na plaži, što je naišlo na oduševljenje njenih pratilaca.

Kurir.rs/Grand

Bonus video:

00:20 Ceca se pojavila na snimanju zvezde Granda