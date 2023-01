DOBIO SAM 100 GADNIH PORUKA DA TREBA DA MU SPALIM LOKAL: Oglasio se Kristijan povodom PODMETNUTOG POŽARA u restoranu Bake Praseta!

Kristijan Golubović je komentarisao jednu od najzvučnijih tema pređašnjih dana, odnosno da je bačen Molotovljev koktel u lokal Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka prase.

- Baka Prase je otvorio lokal koji je udaljen od mog 15 metara. Sto puta sam dobijao gadne poruke kako sam dobar sa Željkom Mitrovićem i da mi Baka Prase pravi konkurenciju i da bi trebalo da mu spalim i uništim lokal - započeo je šokantnu priču Kristijan Golubović pa nastavio:

foto: Kurir televizija

- Međutim, klinci koji nisu mogli da čekaju red kod njega, dolazili su kod mene, pa je samim tim povećao meni promet.

Nakon toga, Golubović je rekao šta pretpostavlja da će se dalje dešavati sa lokalom poznatog jutjubera:

- Priča se da je taj lokal njegov logo, a da je neko drugi sve to osmislio. Bilo kako bilo, dečko je biznismen. Međutim, onaj sukob sa Željkom Mitrovićem mi deluje neiskusno sa njegove strane. Nema poentu da se on kao biznismen kači sa drugim biznismenima koji su mnogo jači od njega. To mu ne bih preporučio.

02:29 DA LI JE KRISTIJAN GOLUBOVIĆ SUDELOVAO UNIŠTAVANJU LOKALA BAKE PRASETA?! Otkrio koje je poruke dobijao, pa je upozorio JUTJUBERA!

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs