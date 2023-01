PEVAČ JE DOŠAO DA PROMOVIŠE PESMU, A POSTAO DEŽURNI ASTROLOG NA RADIJU: Komunikacija sa ljudima je lakša jer znam osnove horoskopa

Miroljub Brzaković Brzi pričao je o horoskopu, kao i to da se bavio astrologijom.

Pevač je pričao o svojim osobinama, kada se dotakao teme astrologije i znakova, pa je otkrio je bio dežurni astrolog na poznatoj radio stanici.

Sve je to slavni pevač ispričao u emisiji "Puls Srbije" kod voditelja Ivana Gajića.

foto: Kurir televizija

- Pre više od 30 godina, tada sam radio na četvrtoj ploči, a ja još nisam bio poznat. Tada je bilo aktuelno da se ide po Srbiji na razne radio stanice itd. Krenuo sam autobusom do radio Šumadije, a već sam imao predznanje iz astrologije jer sam nabavljao tu literaturu. Uredniku radija je bilo to interesantno i pitao me da li želim da budem dežurni astrolog na njihovoj stanici. Krenuo sam to da radim, ljudi se javljaju, a ja im otvaram natalne karte - rekao je pevač.

Potom je rekao da mu saznanje o astrologiji pomaže u komunikaciji sa ljudima.

- Maltene sam batalio astrologiju, jer mi je bilo jasno da moram dosta oko muzike da radim, to je zaista teško. Ali svakako da mi to pomagalo u komunikaciji sa ljudima, neke osnovne karakteristike svakog znaka znam, pa čak i poznata - rekao je Brzi.

