"SVETI SAVA NE MOŽE DA JE SMIRI" Janjuš razvezao jezik o Maji i Caru, žestoko isprozivao Aleks, a NJU nikako ne vari

Marko Janjušević Janjuš je otvorio dušu o odnosu sa Aleksandrom Nikolić, pomirneju Maje Marinković i Filipa Cara, a zatim otkrio da ima čak sedam simpatija u kući.

Vidim da su me dobro prihvatili, imaju lepo mišljenje o meni. Pratio sam Zadrugu zbog Aleksandre jer sam teško podnosio njenu depresiju i stanje, baš sam bio u depresiji tih mesec dana, kako se osećala ona, tako sam se osećao ja. Nisam stigao da ispratim sve situacije, ovih dana ću videti - rekao je Janjuš.

Da li je ona sad bolje i šta misliš o situaciji u kojoj se našla?

Ispala je izbiljna budala, mislim nije ispala, ona je budalaa. Nema mira, nema tip muškarca, nema ni x faktor koji će privući muškarca da je sačuva. Njen život je u nekim problemima i turbulencijama, to nisu normalne devojke koje mogu da se planiraju za nešto drugo. Pokušavam da joj pomognem malo, ali me je sinoć razočarala jer vidim neke poglede. Kad smo sami ona priča i smeje se, a čim priđe FIlip, dok je igrala onaj rulet, je*o mu pas majku, dok je on tu bio i tok su igrali ona odmah promeni facu, ponašanje i ćuti kao mutava - rekao je Janjuš.

A tvoja velika ljubimica Maja?

Ljubimica me stvarno ne interesuje. Njena i Careva veza je lepa veza, baš mi je drago da su ponovo zajedno i da nema tih svađa. Neka su se pomirili ako će ovako funkcionisati normalno. Nije mi drago što su zajedno, ali su bar normalni. Ona će ovako izdržati do kraja meseca da ne dobije fras - rekao je Janjuš.

Da li ti se dopada neka devojka?

Biću direktan, otresao bih par riba najiskrenije ti kažem, nekih šest, sedam. Ne mogu da kažem da ne bih, nemoj da se ljutiš. Videću do kraja, ali neću da kažem ko su i to ne može da se provali jer sam sa većinom dobar. Moje sve devojke su u rijalitiju bile obrazovane i uspešne devojke iz finih porodica (smeh) - rekao je Janjuš.

Šta zapravo misliš o Filipovim osećanjima?

Mislim da nema tu ljubavi prema Maji uopšte, to je jako čudno, on se sprda, a opet ga nešto vuče ka tom paklu Maja Marinković, to je najveći pakao koji može da se desi, a njega kao da to radi, kao da mu čini ne znam šta. Kad je ulazio savetovao sam ga da ne radi to, da se nas dvojica šalimo, a iz ovoga će se teško izvući bez posledica. Maja ne može da bude mirna ni kad spava, Sveti Sava je ne bi smirio, a ne Filip Car - rekao je Janjuš.

Zolin odnos sa Miljanom i Marijom je ludnica, kad krene sa Marijom da se raspravlja on je kralj, top topova. Ne daj Bože da se ova pomiri sa mučenikom koji je jednom nogom u paklu, Bebica mentol, tad bi bio kraj rijaltiija za njih dvoje, troje. Pričao sam sa Zolom i on sam kaže da to zna i da zato balansira - rekao je Janjuš.

Šta kažeš za Zvezdana i Anđelu?

On je jedan od tih koji su prevarili lepše polovine u rijaltiiju, najlaganiji mi je. Teško da će uspeti, videćete. Biće tu, on je drugačiji tip od nje koja je temperamentnija, ja ne bih mogao to njeno kreštanje i dranje. Više volim da mi se devojka iz*ebe sa nekim nego da mi se dere, ne bih mogao da izdržim. Kad mi se prodere ja glavom o zid koliko se iznerviram sa tim glasom... Biće tu preokreta u rijalitiju - rekao je Janjuš.

