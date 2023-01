ZAVELA JE KEBINOG SINA a o njenim golim scenama brujala je cela SRBIJA! Bila je u njegovom ZAGRLJAJU! (FOTO 18+)

Teodora Bjelica je mlada glumica o kojoj se danima spekuliše u medijima, nakon što su je doveli u vezu sa bišim golmanom Igorom Kojićem, a zapravo ona je simpatije i naklonost publike dobila nakon što se pojavila u naručju popularnog glumca.

foto: RTS Printscreen

Atraktivna brineta odigrala je ulogu u "Južnom vetru", a o njenoj intimi i razmeni nežnosti sa atraktivnim glumcem Miodragom Radonjićem poznatijem kao Baća se danima pisalo, a njihove vrele scene privukle su veliku pažnju.

foto: Printscreen

Na vitko telo i zanosne obline bivše misice i mankenke niko nije ostao imun.

Teodora Bjelica se pojavila u kupaćem kostimu na bezenu, a u jednom momentu se od nje zahtevalo da bude naga, a kako je istakla veliku podršku je imala od kolega, pa joj snimanje nije bilo ni malo neprijatno

Glumica je veliku podršku dobila od svoje majke Gordane Bjelice za koju je u ispričala da voli da uzima njenu garderobu.

- Gordana ima puno lepih haljina i ja ih jako često pozajmljujem. Zaista volim da nosim njene stvari, ona moje baš i ne voli. Ona je moja najveća podrška, uvek se trudila da neko svoje iskustvo prenese na mene. Moja kuca ide na sva snimanja sa mnom - istakla je lepa glumica.

foto: RTS Printscreen

Bjelica kaže da Miloš Biković nije uobražen, a ni Miodrag Radonjić i da saradnju sa njima pamti samo po lepim stvarima.

- Miloš Biković nije uobražen, ne znam ko to priča!? On je divan kolega i glumac, on i Miodrag su mi puno popmogli, naravno da mi je uloga u filmu "Južni vetar" puno donela, jednima sam se tamo dopala, a drugima u nekim drugim projektima - ispričala je Teodora.

