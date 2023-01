OVO ĆE VAM DONETI NEPRIKOSNOVENU LEPOTU! Pevačica otkrila tajnu koju je čuvala godinama: Važno je da konzumirate 3 PUTA DNEVNO

Zorica Brunclik je oborila rekord za broj ljudi na Tašmajdanu, a to je ujednio bio jublijarni koncert, kojim je obeležila svoj 67. rođendan, a cela publika joj je pevala rođendansku pesmu.

Taj koncert je dobio nagradu za najbolji koncert iz prošle godine, a Zorica je rekla da već gleda da sledeći koncert dovede do savršenosti i usijanja.

Ovo je njen komentar za "Balkan awards" koji je dobila za najbolji koncert.

- Ovo je prvi put nakon 40, skoro 50 godina da sam dobila nagradu za najbolji koncert. Meni to govori da je to kruna svega, jer je on bio i za moj jubilej. Sada razmišljamo šta ćemo da ruadimo za sledeći koncert - rekla je pevačica.

Na kraju je rekla da za lepotu preporučuje ljubav tri puta dnevno, jer su mnogi pričali da je radila korekcije na licu.

- Svako može da mi priđe i da me pogleda, pa da ustanovi da li sam nešto radila. Ako mislite da lepo izgledam, onda preporučujem ljubav tri puta dnevno.

