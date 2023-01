O NJIHOVOM PRIVATNOM ŽIVOTU SE MALO ZNA! Karamelina žena je prava LEPOTICA, a tek da vidite NASLEDNIKA (FOTO)

Voditelj Goran Stojićević Karamela je važio za najpoznatijeg imitatora Jugoslavije, mnogi su pričali da je naklonjen istom polu, sve do 2005. godine kada je objavio da je stao na "ludi kamen".

Naime, on se oženio ekonomistkinjom Milicom, sa kojom je dobio sina, a malo ko zna kako oni izgledaju.

I pored osamnaest godina bračnog staža u kojem je na svet došao i sin Gorana Stojićevića Karamele, porodica je uspela da svoju privatnost sačuva od radoznalih pogleda.

Njihov sin Vasilije je izrastao u zgodnog momka koji nesumnjivo sa lakoćom osvaja ženska srca.

Iako ne voli da govori o svom privatnom životu, Karamela je dao samo jedan intervju u kojem se dotakao i glasina.

- Sigurno se nisam venčao da bih demantovao takve glupe priče! Oženio sam se zbog sebe, zbog svoje sreće. I baš me briga šta primitivci i neobrazovani ljudi pričaju! Zbog prirode posla, na sceni se oblačim kao žensko, ali to isto čine i Boris Bizetić, Jova Radovanović, mnogi svetski glumci. Za razliku od tih neobrazovanih ljudi koji me ogovaraju, moja supruga Milica je diplomirani ekonomista. Čujem da se priča da sam odmah nakon venčanja otišao na tezgu u inostranstvo. E, pa nisam! Imao sam prvu bračnu noć - kazao je Karamela.

