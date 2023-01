ŠOK IZDANJE STOJE! Mesecima se krila od medija, a sad se UTEGLA u helanke, pokazala BUTKICE, a ovako izgleda bez trunke ŠMINKE!

Pevačica Stoja Novaković mesecima se nalazi na udaru javnosti zbog izgleda. Često se nalazila na meti kritika i komentara kada je u pitanju njen fizički izgled, a kao bomba odjeknula je nedavno vest da je navodno uložila preko 100.000 evra na estetske korekcije koje je uradila u Turskoj.

Neko vreme je nigde nije bilo, a onda se pojavila zategnuta, kratke kose, te su mnogi konstatovali da liči na Kris Džener.

Ona se povukla, a sada ju je ekipa ''Paparaco lova'' uhvatila u javnosti u izdanju u kom se mnogi nisu nadali i to kada je iz Perleza stigla u Beograd na snimanje spota.

Naime, Stoja se ponovo ugojila, ali joj to očigledno ne smeta, te ide utegnuta u uske pantalone, a onda su je svi videli i bez šminke.

Iako se mnoge poznate dame stide da pokažu kako izgledaju kada nisu sređene, Stoja taj problem nema.

Podsetimo, pevačicu mnogo ne zanima šta misle o njenom izgledu. - Kažite vi meni kakva je to žena kojoj se ne vidi butka i kakva je to žena kojoj se ne vidi dekolte? Normalno je dok ste mladi da treba da budete s*ksepilni, naravno u granicama. Treba imati šarm i to je za mene sasvim normalno u 21. veku. Uvek je bilo minića i sedamdesetih godina pa nikom ništa. Ponosno nosi i titulu jedne od najseksi baka na estradi, a sada je otkrila i koju koleginicu smatra konkurencijom u toj kategoriji - dodala je Novakovićeva.

