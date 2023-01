DRAGAN BJELOGRLIĆ ZA KURIR TV! Glumac o večnosti serije Bolji život: "To i dalje živi, prati me kroz ceo moj život!" (VIDEO)

Dragan Bjelogrlić je za Kurir televiziju pričao o seriji "Bolji život".

Prvo je rekao da serija i dalje živi, kao i to da je dobila nekoliko dimenzija.

- Dosta vremena je prošlo, a to i dalje živi, prati me kroz ceo moj život. Ta serije je vremenom dobila nekoliko dimenzija. Prvo je jer je to velika i sjajna serija, a drugo što se njenim završetkom, takođe završila i jedna zemlja, jedno vreme. Ta serija budi mnogo različitih emocija, ne samo po pitanju estetike kao dela, već i kao jedno svedočanstvo o vremenu i ljudima koje više nema - započeo je Bjelogrlić.

Nakon toga, pričao je da li ga i dalje prepoznaju po ulozi u seriji "Bolji život" ili su za to zadužena neka druga dela:

- Nadmašile jesu, ali i dalje postoji sećanje na tu seriju. Prošlo je mnogo vremena i dosta toga se izdešavalo, filmova, serija i životnjih situacija koje su to stavile u plan prošlosti. Živi to i dalje na neki čudan način.

