"BILA SAM ĐAK SA SVIM PETICAMA, DEČACI SU ME VOLELI..." Stanija otkrila detalje iz PROŠLOSTI, evo kroz šta je sve prošla!

Stanija Dobrojević prisutna je u medijima dugi niz godina, a kako ističe nije joj ni malo bilo lako, jer se oduvek borila za zluradim komentarima, ali i sa sujetom koja vlada na estradi.

Naime, Stanija Dobrojević progovorila je o lošim iskustvima i šta je sve ono što je preživljavala i sa čime se i dan danas bori.

- Zlobu, ljubomoru, klevete, ružne komentare, trpim odavno... Nije lako nositi se sa tim, ali ja se sa tim borim od malena i Osnovne škole. Uvek sam bila đak sa svim peticama, uvek sam bila vrcava i dečaci su me voleli, nesvesno sam izazivala ljubomoru - rekla je Stanija u emisiji Magazin In.

Katarina Grujić se složila sa Stanijom, ali kako tvrdi smatra da je veći problem netrpeljivost koja vlada među kolegama na estradi.

- Slažem se da to datira od detinjstva, ali danas je tek probem u poslu i među pevačicama. Uvek je pitanje koja je bolja, lepša, skuplje obučena... Više bih volela da se koleginice više drže zajedno, kao što to čine muškarci... - dodala je Katarina u emisiji Magazin In.

