ODMAH PALO SUOČAVANJE, SLOVENKA SKRESALA MOKI JEDNU STVAR! Flert Aleks i Zvezdana je napravio HAOS, evo šta joj SVE smeta

U toku je emisija "Izbacivanje". Voditeljka Dušica Jakovljević ugostila je Slovenku Nikolić, majku Aleksandre Nikolić, kao i Moku Slavnića, oca Zvezdana Slavnića.

- Moko, kako prolazite kroz sve ovo? - pitala je Dušica.

foto: Printscreen/TV Pink

- Nije više on Mokin sin, sad sam ja postao Zvezdanov otac. Nisam iznenađen. Ne može svako da izdrži blizinu lepote. Ljubav je kao voda, ima neoboriv trag. Desilo mu se dosta rano. Što znači da mu je nešto falilo. Zvezdan je sličan njegovom ocu, ide frontalno, bez taktike, nije pametno, ali je iskreno. Kad je ušao u studio, ti si rekla da su za njim padale vilice. To je Zvezdan. Njegov način ophođenja je drugačiji od drugih. Anđela ga je malo smarala, zato se desilo ono. Ja sam plakao juče. Zato će dobiti po g*zi! - rekao je Moka.

- Lola, da li Vas je iznenadilo što je Zvezdan pokušao da poljubi Aleks? - pitala je Dušica.

foto: Printscreen/TV Pink

- Pa, da vam kažem, mene je iznenadilo kao majku. To je izgledalo nasilno. Meni nije bilo lepo da gledam to. Gledala sam do ranog jutra sve, pa čak i kasnije kad se nastavilo. Sa tim se ne slažem. Nisam se bojala da će da poklekne - odgovorila je Lola.

foto: Printscreen/TV Pink

- Izvinite, moram da se nasmejem. Rekli ste nasilno. On je samo bio dosadan i uporan. Nije se mnogo libila da ga zagrli. To je ljubav, ja joj to ne bih zamerio da mi je ćerka. On je hteo da proveri, sam je rekao, ti pogledi koji su trajali 20 dana. Da vidi da li se prešao ili ne. Ja ću da priznam svašta, mogu da kažem za svog sina sve što je loše, ali ne mogu nešto što nije. To sam samo hteo da kažem, nije nasilno, već dosadno. Za mene je sve to benigno - dodao je Moka.

foto: Printscreen/TV Pink

- Ja ne bih to podržala, nikada to neću podržati kao majka. Imam svoje razloge koje ne bih iznosila ovde zaista. Svaka čast njemu, ali ja imam neko svoje mišljenje. Ne moram da iznosim i kraj - rekla je Lola.

- Koja bi majka poželela da ima za zeta Zvezdan? Šalim se. Razumem gospođu, ali zbog čega. Prvo Zvezdan je slobodan bio kad joj je prišao. Rekao sam mu kad je ušao da ulazi u zmijarnik. Ja sam čekao ko će mu se svideti. Ovo što je uradio je klasičan primer raskida. On nije krenuo u crkvu. Šta je uradio otkad je tamo? Eto, jedino što je hteo to sa njenom ćerkom. Taman posla da ima Zvezdana za zeta, vrlo brzo bi joj se Zvezdan svideo - dodao je Slavnić.

Da li Vam je zasmetao s*ks u po bela dana? - pitala je Dušica.

Što, nije se videlo ništa. To se u Srbiji zove "zornjak". Nije doveo Anđelu na stub srama. Muškarac ima s*ks sa ženom kad poželi, ne da planira. I uveče bi se videlo. Devojka je razapeta. Ona je rekla da jeste, kritikovala je takve iste, ali sad se zaljubila. Tamo jedva čekaju tako nešto, odmah seča, seča, seča - rekao je Moka.

Svakako je ovo jedna od uzbudljivijih epizoda.

(Kurir.rs/Pink.rs)

