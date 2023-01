KADA PROĐEM BEOGRADOM SVI GLEDAJU U MOJ NARANDŽASTI AUDI: Hit izjava Lepe Lukić iz 1973, a pismo jednog VOJNIKA JE VRH ove priče!

Lepa Lukić je na estradi već punih 55 godina. U mladosti je bila jedna od najlepših i najtalentovanijih pevačica prostorima bivše Jugoslavije.

Legenda narodne muzike je sedamdesetih godina uveliko imala koncerte i hitove. Nastupi su se nizali jedan za drugim a interesovanje za Lepu nije prestalo ni nakon 50 godina. Na društvenim mrežama pojavio se snimak jednog od intervjua Lukićeve na početku karijere, tačnije 1973. godine. U njemu pevačica odgovara na pitanja novinara, a pojavljuju se i njeni fanovi koji oduševljeno čekaju da vide i čuju.

- Sedamdesete ponovo zlatan mikrofon. - rekla je ona tada i dodala:

- Živci su u pitanju. Mnogi misle "eto lako je Lepi odpeva dve-tri pesme i zaradi pare". Kako dođe tako i ode, veliki su moji rashodi. Vidite i sami da na svakom koncertu moram da se pojavim u novoj haljini, sada više gledaju šta sam obukla nego šta ću pevati. Svako ima ploču kući, sluša preko radia, više dolaze da me vide nego da me čuju. Eto kada prođem kroz Beograd puno me njih prepoznaju, verovatno zbog toga što su moja kola jedna jedina u narandžastoj boji "audi 100 LS".

Tada su novinari radili intervjue i sa ljudima koji su posećivali njene velike koncerte i na pitanje koja im je omiljena pevačica odgovor je uvek bio samo jedan "Lepa Lukić!"

Razne odgovore davali su na to zašto im se baš Lepa dopada. Neki su govorili zato što je najlepša, zato što najboje peva ili zato što je njihova ljubimica. Pevačica je na to izjavila da je srećna jako srećna kada izađe na binu i vidi sve te ljudi koji je jedva čekaju.

ludim od ovog dokumentarca od pre pola veka gde je lepa lukic najveca zvezda na planeti pic.twitter.com/Tx3uhvpnpp — Mutav Plovak (@Mutav_plovak) January 23, 2023

Pevačica je na kraju intervjua i pročitala jedno od pisama svojih obožavaoca koji joj svakodnevno stižu. U pismu je pisalo:

- Ako odgovoriš a nadam se da ćeš razgraviti svoje srce i utešiti nečije tuđe, učini to isto ovako strasno kao što ja to sada činim. I molim te nemoj ostati hladna nemoj, nemoj. Puno topline srdačnosti najintimnije ljubavi šalje tebi plavuši svoji snova i nada, vojnik Milanče.

