JANIN DVORAC OD 10 MILIONA € SAGRAĐEN NA UKLETOM MESTU: Pevačicin svekar u STRAHU zbog bizarnih nesreća, odlučio se na OVAJ POTEZ!

Svekar Jane Todorović Sveta poznat je široj javnosti kao čovek koji je kupio ceo sprat u Kuli Beograd i za to zadovoljstvo iskeširao neverovatnih 15.000.000 evra.

Pored ovih stanova u okviru luksuznog kompleksa Beograd na vodi, porodica Todorović poseduje i zamak, i to u Postbauer-Hengu, u blizini Nirnberga u Nemačkoj.

Međutim, da nije sve tako bajno kao što izgleda, svedoči i činjenica da je imanje na kome je dvorac izgrađen, prema tvrdnjama naših ljudi iz Nirnberga - ukleto i da je toga postao svestan i sam Sveta.

- U neposrednoj blizini imanja na kojem Todorovići žive često se dešavaju razne bizarne saobraćajne nesreće i naši ljudi izbegavaju taj deo Postbauer-Henga kad god je to moguće. Ljudi koji godinama žive tamo veruju da je imanje Janinog svekra sagrađeno na ukletom zemljištu. Kažu da je loše za gradnju i da ceo taj deo nosi neku negativnu energiju, zbog čega se sve to i dešava. Sveta na te priče nije obraćao pažnju sve donedavno, ali kad je povezao neke stvari, nije mu bilo svejedno. Zbog toga je rešio da, kad god mu poslovne obaveze to dozvole, češće boravi u jednom od svojih stanova u Beogradu na vodi. O prodaji dvorca i ne razmišlja, ali će zato u budućnosti u njemu provoditi malo manje vremena nego do sada - završava naš izvor.

Podsetimo, kako je Kurir ranije pisao, velelepno zdanje pre osam godina kupio je Sveta Todorović i ono se prostire na imanju od čak 16 hektara. Pored dvorca su jezero, pomoćna kuća, veliki park, poseban deo za životinje. Dvorac se zove Kago Todorović i urađen je u baroknom stilu s notom renesanse, a ima i nekoliko kula, koje mu daju posebnu draž.

Sveta živi u Minhenu i Beogradu i ima imperiju. Njegove vile, auto-parkovi, spratovi sa odećom i obućom liče na tržne centre jer je njegova preminula supruga Berina, Sarajka poreklom, posebno vodila računa o svom odevanju. Jana nikada javno nije isticala koliko je porodica njenog supruga imućna, a kamoli da ima ovako vrednu nekretninu. U dvorcu je čak i snimila spot za baladu "Ja sam tvoja", ali nije pričala da je u pitanju porodična građevina.

- Nikada to ne bih isticala, ali kad ste već saznali, jeste, to je dvorac mog svekra Svete, kog izuzetno cenim i poštujem. Mi smo velika porodica i on je uspešan i cenjen čovek. Oduvek sam živela skromno i u tom duhu vaspitavam i svoje dete - rekla je pevačica svojevremeno za Kurir.

