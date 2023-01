SORAJA ĆE SE PORODITI U ŠVAJCARSKOJ, USKORO! Čim je saznala da je trudna Vučelićeva PROMENILA ŽIVOT, ima samo jedan zahtev!

Soraja Vučelić je u drugom stanju i čeka rođenje sina, ekskluzivno saznaje Kurir.

Otkako je saznala da će se ostvariti u najvažnijoj životnoj ulozi, Vučelićeva je promenila život iz korena. Godinama je u stabilnoj vezi, pa je sa svojim partnerom odlučila da proširi porodicu. Ona je ušla u deveti mesec, a mali krug ljudi je upućen u to da će uskoro postati mama. To je za Kurir potvrdio izvor blizak Soraji.

foto: Privatna Arhiva

- Soraja se odavno povukla iz javnosti i živi drugačijim, mirnijim i stabilnijim načinom života. Turbulentan period je iza nje. Čeka bebu i maksimalno je posvećena trudnoći i dolasku sina na svet. Verujte mi da uživa i da je ne zanima apsolutno ništa osim roditeljstva. Čim je saznala da će postati mama, ugasila je profile na društvenim mrežama i posvetila se porodici. Sećam se, kad je saznala da je trudna, njenoj sreći nije bilo kraja. Prija joj blagosloveno stanje i sada jedva čeka dolazak sina - kaže naš izvor.

foto: Printscreen Instagram

Prema njegovim rečima, Soraja će se poroditi u inostranstvu. -

- Ona od letos živi u Švajcarskoj. Tamo će se i poroditi, u jednoj privatnoj bolnici. Kod izabranog lekara je vodila trudnoću, koja je protekla u najboljem redu. Bukvalno je nije osetila. Viđala se samo s najbližim prijateljima, kojima i veruje, i zato se i nije saznalo sve do sada da je u blagoslovenom stanju. Sve je promenila u svom životu i nije želela da u javnosti govori o njenoj trudnoći. Ne znam kako će reagovati kada pročita da se saznalo da će postati mama, jer je to želela da sačuva za sebe i svog partnera. On nije javna ličnost i nema nameru da se eksponira. Važno je da je njima lepo, da su zadovoljni i da svoju privatnost žele da sačuvaju za sebe. Zato je i zahtevala da se o njenoj trudnoći ne priča previše. Soraja je srećna i jedva čeka da postane mama - završava naš izvor.

foto: Printskrin/Instagram

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Sorajom, ali bezuspešno. Ona nije odgovarala na naše pozive.

Poslednji put ona je za medije govorila u avgustu prošle godine.

- Nisam nešto tip koji voli da izlazi, više ručak, večera, putovanja sa prijateljima. Ja sam večiti avanturista. I kad sam živela u Beogradu, ne znam da li sam deset dana bila na istom mestu, to ću raditi do kraja života. Volim Srbiju, to mi je najlepši period života. Najviše mi nedostaje da okupim brojno društvo, a veći deo društva mi je u Srbiji, to mi nedostaje. Ne volim nova prijateljstva, gajim ih godinama. Nisam za nova poznanstva - istakla je Soraja, pa potom odgovorila na pitanje o udaji.

foto: Printscreen/Instagram

- Ne bih mogla precizno da pričam o tome, ali kao da jesam. Kod mene je problem što ne znam normalno da se zaljubim, večiti sam sanjar, ne znam da budem u normalnom stadijumu zaljubljenosti, već ono, kako se kaže, poludela od ljubavi. Mogu tako da nazovem to stanje. Ovo mi je trenutno najveća ljubav, nema veze s našim prostorima, nije naš čovek, ne može se tako reći. I jeste i nije - rekla je tada Soraja.

Ljiljana Stanišić

foto: Kurir