"ALEKS MI JE KOMBINACIJA, TI SI ZA BRAK! SHVATAŠ GLUPAČO?" Zvezdan ponizio sve žene! ŠOK IZJAVA

Zvezdan Slavnić šokira javnost iz dana u dan i nakon prve svoje preljube kada je javno ostavio nevenčanu suprugu Anu, sada se ponaša sve čudnije. Nakon ove preljube, prevario je i svoju devojku u rijalitiju Anđelu Đuričić poljubivši Aleksandru Nikolić, a najnovijom izjavom je iziritirao javnost i uvredio sve žene.

Zvezdan je, nakon poniženja koje je priredio supruzi, sada isto učinio i Anđeli koju je prevario sa Aleks.

Da stvar bude još gora, Slavnić nije tu stao, već je javno rekao da redovno pokušava Anđeli da napravi dete, dok sa Alek želi samo s*ks kombinaciju.

Naime, Zvezdanovo ponašanje iznenadilo je sve zadrugare, budući da je doskoro moralisao, a sada se ponaša gore nego Filip Car. Tako je u toku jednog dana raskinuo s Anđelom, smuvao Aleks, a kada je shvatio da će Crnogorka nešto napraviti, a starleta još uvek želi Cara, predomislio se i vratio Anđeli, koju neprestano omalovažava. Tako joj je saopštio da joj je napravio dete, ali da, i pored toga, neće odustati od Nikolićke.

- Ne mogu da shvatim da ti nisam dovoljna i da hoćeš da ljubiš Aleksandru, koju nema ko nije. Šta je s tobom? Pogazila sam sebe, pljunula na svoje, spavala s tobom i ti mi ovo uradiš? - govorila mu je Anđela.

- Znaš da nisam hladne glave, nemoj uvertiru, ne mogu da slušam gluposti. Nerviraš me kad mi tako zvocaš. Aleks me pali od početka, ona mi je za kres-varijantu, a ti si za brak. Shvataš, glupačo, razliku? - šokirao je Zvezdan izjavom.

- Da li misliš da možeš da pričaš sa mnom otvoreno, da li misliš da, ako je samo ponašanje problem i ako to rešimo, da li stvarno želiš da budeš sa mnom ili možda želiš lakši način. Ne možeš da mi kažeš da bi nju. Je l' si ti normalan, čovece, šta je s tobom? - uporno mu je pričala Đurićička.

- Ne bih s**šio u tebe da ne želim nešto ozbiljno. Deteta mi mog rođenog, moraš samo da znaš da se nisam igrao s tobom. Nikada ne bih išao na svoju štetu. To što sam uradio nije lepo ni najmanje. Mićo, Anđela je za ljubav, za kuću, a Aleks je bezobrazna, ona me loži i uzbuđuje. Tako me gleda. Ona je devojka za s*ks. Anđeli sam, bre, pravio dete. Ono što imamo ona i ja neću imati s Aleksandrom. Ona je k*rvinski rođena i ima to k*rvinsko u sebi, što mene opasno loži- govorio je Slavnić.

Nakon ovog razgovora Anđela je prešla preko svega, pa da stvar bude još gora, na Rajskom ostrvu pod ćebetom zadovoljila Zvezdana samo da bi ga zadržala. Posle toga Slavnić joj je ponovo držao lekcije šta sme, šta ne, dok ga je ona pomno slušala.

