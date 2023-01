SVAĐA NA KURIR TV! Jelena Maćić: Pitajte Macu za prostituciju, ona je ekspert! Diskrecija: Ko je ona da kaže da li je to LEGALNO?

Najstari zanat na svetu - prostitucija, davnih dana preselio se sa ulica u komfornije prostore. U poslednje vreme oglasi za prosttuciju kriju se iza oglasa za masažu.

Opuštajuća masaža", "relaks masaža celog tela", "masaža telom o telo", samo je deo ponuda za masažu na internetu i u štampanim oglasnicima iza kojih se nudi - prostitucija.

Kako je oglašavanje prostitucije zakonom zabranjeno, neko se dosetio da eksplicitan oglas zaobiđe, nudeći usluge različitih vrsta masaže: tajlandske, opuštajuće, relaks, erotske, kraljevske i slično. Prema procenama stručnjaka u Srbiji ima između osam i deset hiljada žena koje se bave pružanjem seksulanih usluga u takozvanim “salonima za masažu”.

Ovo je bila tema u današnjem jutarnjem programu, Redakcija, a gosti koji su poveli razgovor o ovoj temi, bili su Blažo Marković, predsednik Sindikata policije i policijskih starešina, Milica Stanimirović, urednica showbiza na portalu Espreso.rs, Maca Diskrecija i Jelena Maćić, šminkerka.

Maćić je kroz smeh prokomentarisala o čemu je reč, putem viber poziva i voditeljku Olju Lazarević, uputila na Macu Diskreciju, koja će, kako je rekla najbolje da zna.

- Sve je ovo silno zabavno! Molim vas porazgovarajte sa Diskrecijom, ona je ekspert! - rekla je Maćić.

Diskrecija je rekla da neće osuđivati te žene.

- Ja sve to pratim. Neću da osuđujem žene koje to rade. Uvek sretnem te žene koje su spremne da rode decu zarad alimentacije, ali njihovi muževi mene prate - započela je Maca Diskrecija.

Stanimirović je ispričala kako najčešće izgledaju ovi oglasi koji pozivaju u "salone za masažu".

- Ništa se tu više ne krije, jasno je naglašeno. Ovo je skuplje od obične masaže, jer se iza ovog krije nešto drugo. To nisu obični saloni. Nalaze se u zabačenim zgradama, sve je zatamnjeno, zamagljeno da se ne vidi šta se tu dešava - rekla je Stanimirović.

Voditeljka Olja Lazarević podsetila je na hapšenje advokata, makroa koji je priveden jer je držao upravo ovakav jedan salon.

- Ne možemo da kažemo ovde ništa jer kod nas ovaj zanat nije legalizovan i da konkretno kažemo da postoji prostitucija. Mi smo ovde otvoreno došli da razgovaramo. Za legalizaciju toga svega ja sam prvi koji je krenuo sa inicijativom, i to ne zbog poreza nego zbog zdravlja - rekao je Marković.

Diskrecija se nije složila s prethodnom konstatacijom.

- Mislim da ne treba da bude legalizovana. Treba zbog zdravlja, ali ne treba, jer ima drugih zanimanja kojima mogu da se bave... Nisu krive radnice, krivi su ti što dolaze. To su napaćeni muževi, koje žene, očajne domaćice teraju iz kuće da se izmasiraju, pa ako dobiju još nešto...- rekla je Diskrecija.

Kako je rekla, obično klijenti traže susrete.

- Muškarci traže susrete, a kada traže susrete ložim ih i lažem, a sve se zasniva na kameri i na tome. Ja volim da se snimam, ali biram sa kime se snimam. Uglavnom tražim određenu visinu muškarca, centrimetažu, pa se sprdam na mrežama kako 90 odsto njih ne odgovara kriterijumima - otkrila je, rekavši da traži klijentima uredne nalaze, pre susreta.

- Nije lako naći prave muškarce i uživati u ovome. Tražim da urade nalaze na HIV, HPV i hepatitis C, zato što se ja sa tim dečkom nađem uživo i neko drugi to gleda. To je modeling, veb kam - rekla je Diskrecija.

U program se uključila Maćić i postavila trik pitanje.

- Ukoliko se takva masaža završava oralnim putem, to je krivično delo. Šta, ako se radi isključivo i samo o ručnoj masaži, to nije krivično delo - nasmejala se Maćić.

Diskrecija nije htela da komentariše "prozivke" Maćićeve.

- Dovoljno mi je da vidim kako izgleda, sve mi je jasno. Ne volim da komentarišem ljudsku zlobu, to je uvek prisutno u mom poslu - rekla je Diskrecija.

Usledio je verbalni okršaj dve sagovornice u studiju jutarnjeg programa "Redakcija".

- Ti se baviš nelegalnim poslom, Diskrecijo - upitala ju je Maćić.

- Hoćeš da te zaposlim kod mene? - upitala je Diskrecija i naglasila da je to hobi.

- Više se snimam besplatno za svoje fanove, volim da me prate. Ja to kačim besplatno, jednostavno volim to, da budem meta interesovanja. U javnosti sam od 2015. godine - rekla je Diskrecija, a onda odbrusila:

- Ne može ona da kaže da je to nelegalno, nije ona u situaciji da to kaže - dodala je Diskrecija.

Marković je razgovor "krunisao" zaključkom da je prostituciju obavezno legalizovati i da je "eskort lejdi" jedno od odličnih rešenja. Dao je primer Slovenije kao države u kojoj je legalizovana prostitucija.

Diskrecija se "ubacila" u razgovor rekavši da ona uredno plaća porez.

