BARBARA BOBAK U VEZI SA OŽENJENIM MUŠKARCEM! Njegova žena otkriva detalje: Od avgusta su zajedno! Evo šta SVE RADE kod nje u STANU

Barbara Bobak od letos se viđa sa oženjenim muškarcem, saznaje Kurir. Tragom ove informacije, stupili smo u kontakt s njegovom suprugom (ime i prezime poznato redakciji). Pevačica i bivša devojka Darka Lazića obnovila je vezu s nekadašnjim dečkom, koji je sada u braku i ima decu.

Njegova supruga tvrdi da je još u avgustu saznala da joj rade iza leđa, ali da je sada odlučila da raskrinka pevačicu zbog događaja koji se nedavno zbio.

- Suprug i ja smo bili na privatnom slavlju. Došla je Barbara. U jednom momentu moj suprug ju je onako mrtav pijan udario po zadnjici. Ona mu se nasmešila. Mogla je da mu razvali šamarčinu, da mu kaže: "Alo, majmune, jesi li normalan", ali ne, gospođica se nasmešila - priča ona i nastavlja:

- Pokupila sam se i otišla, a njih dvoje su ostali još malo, nakon čega su završili u njenom stanu, i to do tri ujutru. Da sam to tad znala, napravila bih haos. Njihovo viđanje počelo je u avgustu. Oni su to nazivali psihoterapija, to duvanje i seks. Eto, tuga.

Ona kaže da je u avgustu našla njihovu prepisku.

- Imam te poruke. Slikala sam ih. Poslala sam joj poruku da poseti psihoterapeuta i da njemu kaže kako voli pijana i drogirana da privodi oženjene muškarce. Ona se tu ucvikala, a ja sam je svuda blokirala. Posle toga nisam primetila da je nastavila da kontaktira s mojim mužem, evo, sve donedavno. Odblokirala sam je i opet joj poslala poruku "jednom sam te upozorila" - kaže prevarena supruga.

Inače, kako nam je ispričala, njen muž i Barbara su nekad bili u vezi.

- Pre neki dan mi je iskočio njen intervju u kojem govori kako je lepo vaspitana, kako njoj ne može da se desi zauzeti muškarac. Inače, Barbara Bobak je bivša devojka mog sadašnjeg muža, pre ne znam ni ja koliko godina su nešto kratko bili zajedno. Nije to bila ozbiljna veza. Puno pre mene su bili zajedno. I ona odranije poznaje Barbaru i bile su u kontaktu.

- Čule smo smo se i kad je raskinula s Darkom Lazićem. Zaista smo bile okej, pratile smo se i na Instagramu. Govorila je da meni i mužu želi svu sreću. Pošto je bila i s Lazićem i s mojim suprugom, počela je da ih upoređuje, pričala mi je da su isti, ovakvi, onakvi. Sve to da bih ja posle nekoliko meseci našla njene poruke razmenjene s mojim mužem i saznala da se ona viđa s njim - završava ova žena.

Pokušali smo da dobijemo komentar od Barbare Bobak, ali ona nije odgovarala na naše pozive i poruke.

Jasno kao dan Prepiska Barbare i oženjenog muškarca U porukama koje su razmenili Barbara i njen oženjeni partner jasno se vidi da on dolazi kod nje. - Sad slavimo pobedu, šala, zabava. Samo da proverim je l' mrdaš i da se zahvalim za juče. Značilo je, ali trebaće mi još koja terapija, bilo mi je baš lepo i drago - napisao je on. - Mrdam, bre, spavala sam do tri po podne. Popila sam aktivni ugalj kad si otišao, kao nova sam - jedna je od Barbarinih poruka. foto: Printscreen - Dobro da nisam zaspao kod tebe, već sam bio počeo da kljucam - poslao je on, a stigao je i njen odgovor. - Mogao si, ima mesta. Ja se sećam da sam ja tebi rekla: "Meni pada glava, sklapaju mi se oči, ili lezi ovde, spavaj ili mrš kući", taj neki fazon. U prepisci stoji i da ga zove na psihoterapiju: - Javljaj ako treba psihoterapija u niskobudžetnom aranžmanu. Nakon viđanja on joj je govorio da mu je lepo: - Juče top terapija. - Uvek, mili moj - tepala mu je Bobakova.

