"SVI KOJI SU PISALI PETICIJU PRONAŠLI SU SE U MOJIM REČIMA" Jovana Jeremić ovako odgovorila na apel da bude "skinuta" s televizije

Voditeljka Jovana Jeremić pre nekoliko dana u jutarnjem programu na Pink televiziji iznela je svoj stav o pojedincima koji su na Kosovu i Metohiji prodali imanja i nekretnine za ogroman novac i koji sada tvrde da se bore za KiM. A nakon što se pojavila peticija da ona bude "skinuta" s televizije zbog ove izjave, Jovana se oglasila i izjavila da nije mislila na one koji su prodali sve na Kosovu i Metohiji pod prisilom.

Podsetimo, pevač Sloba Radanović, glumac Milan Vasić, manekenka Anđelka Tomašević i njena sestra, glumica Milica Tomašević žestoko su reagovali na ove njene reči, a pojedini su pozvali da Jeremićevu sklone sa televizije.

Jovana Jeremić se sada oglasila i istakla kako je ovo uopšte ne dotiče i da ona stoji iza svojih reči.

foto: Damir Dervišagić

- Svako ima pravo na svoj stav i oni, a i ja. Ja nemam problem sa njihovim stavom što su pozvali da budem skinuta sa televizije, takvi ljudi kao sto su oni, licemeri, i treba da pozivaju na tako nesto. Oni su ljudi koji su se pronašli u mojim rečima, jer su upravo oni ti koji su prodali za veliki novac svoja imanja na Kosovu. Došli su u Beograd odakle pozivaju na rat da drugi prolivaju krv, a ne oni. To je moj stav, upućen isključivo licemerima ovog društva koji su izuzetno bogati i koji se nalaze na uticajnim mestima i koji smatraju da im to pripada jer su došli sa Kosova i Metohije. Ja njima ne branim da zahtevaju da se sklonim sa televizije, kao sto ni oni meni ne mogu da zabrane da iznosim svoj stav - započela je Jovana i dodala:

- Velika podrška ljudima koji su ostali na teritoriji Kosova i Metohije, oni su pravi heroji i to je ono što je najvažnije. Ja istinski podržavam te ljude i upravo tom izjavom sam razdvojila žito od kukolja - dodala je voditeljka.

foto: Printscreen/Amidži šou

Jovana je još jednom naglasila da se njena izjava ne odnosi na one koji su pod prisilom prodali svoja imanja.

- Moja izjava se ne odnosi na one ljude koji su morali da prodaju svoje imanja jer su bili pod velikom pretnjom, oružjem, ubistvom i klanjem. Oni koji su morali, ja razumem šta znači morati, a oni koji nisu morali, su to uradili zbog sopstvene dobiti i zbog para, da bi došli na elitna mesta u Beogradu i odavde delili moralne lekcije - bila je iskrena Jeremićeva.

- Ni na čije napade neću odgovarati. ovo su sve nebitni likovi, ljudi koje ja ne poznajem i nisam čula za njih. To su samo ljudi koji hoće da se ogrebu o moju popularnost i ovim potezom pokazuju da im Kosovo nije važno, nego da im je važna njihova popularnost. Da njih Kosovo interesuje nikada me ne bi napali na ovako monstuozan i bedan način, njih samo interesuje da budu malo u centru pažnje i šaka popularnosti preko Jovane Jeremić, rođeni su da budu miševi i to oni mali - istakla je voditeljka.

- Ja nisam potkupljiva, mene ne možes lovom da kupiš, mene kupuješ istinom i zato ću ja uvek da trajem, nebitno šta radila. Sta god u životu da radim, opet ću imati ovakve stavove. Idem za istinom i mene ne mozes da potkupiš, samo Boga se bojim i nikoga više - završila je Jovana.

Podsetimo, sve je počelo kada je Jovana u tokom Jutarnjeg programa koji vodi na RTV Pinku, pomenula sa sagovornicima temu Kosova i ljudi koji su živeli dole, istakavši da su mnogi prodali svoju zemlju za ozbiljne pare i doselili se u Beograd odakle prodaju priču o moralu i pozivaju na rat.

kurir.rs/informer

