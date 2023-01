TO ĆEMO MORATI DA URADIMO NA NEKOM DRUGOM, NADAM SE, BOLJEM MESTU! Tonči Huljić emotivno o Masimu: Evo šta su muzičari planirali!

Muzičar Tonči Huljić bio je sinoć voditelj MAC-a, a na dodeli nagrada održao je govor posvećen pokojnom pevaču Masimu Saviću.

- Svi oni koji su jednom bili na bini MAC-a postali su deo naše porodice. Jedan takav bio je i Masimo Savić - kazao je Tonči Huljić na početku.

- Pre svega mesec i dva, tri dana planirali smo biti ovde zajedno, na MAC-u. Imao je mesto ovde. Radovali smo se tome. Planirao sam da popijem čašu vina, on bi verovatno naručio flašu piva, pa koliko traje! Izgleda da ćemo to uraditi na nekom drugom, boljem mestu - dodao je on.

- Treba biti veliki čovek da bi bio veliki umetnik. Njegov glas bio je jači od smrti. Pesma mu je bila važnija od života. Hvala ti prijatelju, hvala ti Masimo - zaključio je Huljić.

Podsetimo, Masimo Savić je preminuo 23. decembra nakon borbe sa opakom bolešću.

