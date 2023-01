"TUŽIO SAM BRENU ZA POKUŠAJ UBISTVA, BOBA JE SLAO ŠLJUKU DA ME UBIJE" Muzičar tvrdio da je sa pevačicom bio u vezi! Nastao HAOS

Lepa Brena sve do veze sa suprugom Slobodanom Bobom Živojinovićem nije javno pričala o njenim ljubavima. Gotovo se nije znalo ko su njeni partneri, pričalo se samo za Sašu Popovića, ali ona je i o toj temi ćutala.

Svojevremeno se u medijima pojavila ispovest Dragana Antonijevića Arlekina, autora i pevača koji se u javnosti pojavljivao osamdesetih i devedesetih godina. On je te 1993. godine otkrio da je bio u vezi sa Brenom i ispričao detalje iz tog odnosa, kao i da se zbog njegovog albuma "Baba Kurana" digla velika prašona jer je jedna od pesama bila posvećena upravo nekadašnjoj gazdarici "Granda".

U intervjuu on je otkrio da je tekst numere toliko uvredio Brenu da ga je prilikom jednog susreta u bifeu na Košuitnaku fizički nasrnula na njega.

- Zbog pesme koju sam napisao o njoj Brena me je gađala flašom u glavu. Tada sam je kritikovao u medijima i to ju je mnogo nerviralo, pa me je napala. Gađala me je staklenim pivskim flašama. Sa deset flaša me je gađala. Srećom pa je Saša Popović reagovao. On me je tada spasio jer da me je pogodila u glavu, ne bih ostao živ. Ja sam nju nakon toga tužio za pokušaj ubistva. Ali Brena godinama nije dolazila na ročišta, pa sam na kraju povukao tužbu - ispričao Arlekino i dodaje da joj nije oprostio ono što je uradila.

- Ona je jedna opasna žena. Smetalo joj je što sam snimio pesmu "Lepa naša Brena", koja je bila hit. U pesmi sam pričao o njenoj udaji za Bobu Živojinovića, nije moj problem što se njoj ne sviđa stvarnost - ispričao je Antonijević.

U svojoj ispovesti Arlekino je tvrdio da su se on i Brena ludo voleli.

- Upoznao sam je kod pokojnog Rake u studiju i odmah mi se svidela. Vremenom se i ona zaljubila u mene, ali sam ja tada imao devojku koju sam posle ostavio jer nisam želeo da je varam. Moja osećanja prema Breni bila su jača. Zbog snimanja, Brena i ja smo se često viđali, jednom je čak dok smo bili kod Marine i Fute u stanu pokušala da me poljubi, ali ja sam je odgurnuo jer sam se plašio da ću joj brzo dosaditi. Brena je pokušala da bude sa mnom, razgovarala je i s mojom majkom, jadala se Marini, ali ja sam se i dalje pravio blesav. 1990 godine, krenule su Brenine turneje pa smo se manje viđali ali smo se stalno čuli - rekao je muzičar i dodao:

- Mislim da naša ljubav nije uspela najviše zbog Marine i Fute. Neko vreme sam joj bio kao žigolo jer je ona u meni videla privlačnost, a bila je svesna da sa mnom ne može da korača kroz život, jer ja sam bio muzičar u usponu, a ona velika zvezda. Kada se udala za Bobu objavio sam knjigu o nama i našoj nesuđenoj ljubavi. Brena je bila oduševljena, ali ne i Boba. Slao je pokojnog Šljuku da me prebije, a zatim je tražio da kupi sve knjige kako ne bi dospele u javnost - ispričao je on svojevremeno za medije.

