JAVNO SE PREPUCAVALE, PA ODREKLE JEDNA DRUGE, A ONDA POTUKLE! Edita i Indi sestre u RATU, evo kada će se SMIRITI STRASTI

Poznato je da su pevačice i rođene sestre, Edita i Indi Aradinović često bile u zategnutim odnosima. Njih dve su umele i ranije da se sporečkaju javno putem društvenih mreža, ali ako je suditi po skandaloznom snimku o kojem javnost ne prestaje da bruji, sada su definitivno prevršile svaku meru.

Tokom čitavog dana spekulisalo se o potencijalnim razlozima tuče sestara, a iako su pevačice isprva mudro ćutale, posle nekoliko sati nakon skandala obe su se oglasile na svom Instagramu, poručivši da se tuče nekad dešavaju, ali bez obzira na sve, da je sestrinska ljubav prisutna.

Sve to nam je potvrdila i astrolog Ljiljana Smiljanić koju smo kontaktirali, kako bismo utvrdili šta je zapravo prethodilo njihovom sukobu i da li će zaista nekada uspeti da zakopaju ratne sekire.

- Edita na Indi gleda kao brzopletu sestru koja ne promisli pre donošenja odluke. Smatra da neke šanse koje Indi ima nikako nije trebala da propusti. S druge strane Indi smatra da Edita nema dovoljno poštovanja prema njoj i da je Edita dežurni kritičar koji stalno procenjuje rizik. Indi voli da drži slovo i bude autoritet, a Edita često činjenicama to sve pobije. Generalno su jako slične i to donekle komplikuje stvari jer svaka uvek i po svaku cenu misli da je baš ona u pravu. Ako se uzme u obzir i težak period zadnje dve godine onda je jasno da je i nervoza kod obe odnela danak. Tvrdoglavost je glavni problem kao i sujeta, ipak je neosporno da se i jako vole, zato su njihovi sukobi puni strasti. Srećom vremenom će to prevazići - rekla je astrolog Ljiljana Smiljanić.

Podsetimo, Edita i Indi svojevremeno nisu pričale više od godinu dana, a mediji su spekulisali da je glavni krivac za njihov razdor bio dečko. Međutim, Indi je tada dodatno dolila ulje na vatru, kada se javno putem društvenih mreža odrekla svoje sestre. Kao po običaju i tada su uspele da izglade odnose.

