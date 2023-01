"ZALJUBLJENA JE U CARA" Majka Milice Veselinović šokirala priznanjem i otkrila da li bi podržala njihovu VEZU

Ana Veselinović, majka rijaliti učesnice Milice Veselinović dotakla se odnosa njene ćerke i Filipa Cara.

Naime, opšte je poznato da je odnos Filipa i Milice neizvestan tokom cele sezone "Zadruge 6", a sada je njena majka otvorila dušu i oktrila šta misli o ovoj situaciji.

foto: Printscreen

- Iskreno da vam kažem, veze u rijalitiju ne podržavam ni sa kim, bilo ko da je u pitanju. Ne podržavam što se on tako ponaša, ali donekle mu moje dete to i dopušta. Da je ona direktna i oštra prema njemu, da mu stavi do znanja da ne želi, on bi se verovatno i sklonio. Po svemu sudeći kako kaže zaljubila se u njega, vidim da joj prija kad joj priđe. Ali ne želi da bude u odnosu sa njim, kao što je sa Majom, da nije u vezi sa njom, a da jesu u krevetu - rekla je Ana.

foto: printscreen youtube

Podsetimo, Filip Car je u aktuelnoj sezoni rijalitija bio u odnosima sa više devojaka, a da li će na kraju ući u vezu sa Milicom, još uvek je nepoznato.

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

02:45 UŽIVO! POČELA JE POSLEDNJA ZADRUGA: Vatromet osvetlio nebo iznad Bele kuće, a prva se u rijalitiju pojavila ONA! (KURIR TV)